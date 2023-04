Diablo 3: Staffel 29 wird die letzte Staffel mit neuen Inhalten sein

Das Team hinter Diablo 3 verabschiedet sich von brandneuen Inhalten: Ab der 30. Saison werden die Inhalte und Themen wiederholt.

Diablo-Geschäftsführer Rod Fergusson hat in einem kürzlichen Gespräch die Zukunft von Diablo 3 erläutert. Erstens enthüllt Fergusson, dass die bevorstehende Staffel 29 ein brandneues saisonales Thema haben wird, aber es wird nicht so ausführlich sein wie noch in der Staffel 28, also sollten wir unsere Erwartungen dem anpassen. Fergusson enthüllt weiters, dass die 30. Staffel und darüber hinaus wiederholte Inhalte enthalten werden, die die vergangenen Saisonen effektiv wiederholen, damit die Spieler sie vervollständigen können. Ist ja auch nicht schlecht, Spieler:innen, die später mit dem Spielen begonnen haben, die Chance zu geben, die Saisonen ebenso zu erleben wie Fans der ersten Stunde. Wenig überraschend wird sich das Team fortan rein auf das am 2. Juni 2023 erscheinende Diablo 4 konzentrieren.

Blizzard hat zuvor angedeutet, dass Diablo 4 eher ein Live-Service-Aufwand sein wird als frühere Serieneinträge, so dass wahrscheinlich mehr Entwickler mit der Unterstützung des Endspiels beauftragt werden. Aber alles in allem sind 29 Staffeln brandneuer, frischer Inhalte fantastisch für jede Art Spiel, egal wie lange es her ist, dass es veröffentlicht wurde. Diablo 3 hat nach seinem ersten Start vor über einem Jahrzehnt im Jahr 2012 eindeutig viel Engagement von Blizzard erhalten, und es ist nun endlich an der Zeit, sich von dem älteren Spiel in der Franchise zu verabschieden. Ich persönlich spiele immer wieder mal gerne eine Runde, habe aber nie das Engagement gezeigt, für jede Saison einen Charakter zu erstellen. Wie steht es da bei euch?