Diablo 4 im Mai kostenlos ausprobieren: Der Server Slam von Blizzard

Wer Diablo 4 vor seiner Veröffentlichung am 6. Juni 2023 ausprobieren will, hat ab 12. Mai die Gelegenheit dazu. Lest hier mehr!

Diablo 4 gratis spielen

Blizzard selbst hat es in einer Ankündigung verlautbart, ich zitiere: Als Vorbereitung auf die Veröffentlichung von Diablo 4 am 6. Juni müssen wir eure Dämonenvernichterdienste für eine letzte Aufgabe in Anspruch nehmen: den Server Slam. Während des Server Slams verbringt ihr ein letztes Wochenende in der Hölle und erleben einen kleinen Teil dessen, was Diablo IV zu bieten hat. Gleichzeitig stellt ihr die Leistungsfähigkeit unserer Server vor der Veröffentlichung auf die Probe. Der Prolog und der gesamte Akt I werden zu eurer Leinwand, die ihr mit dem Blut getöteter Dämonen bemalt. Ihr könnt nach Belieben die erste Zone erkunden: Die Zersplitterten Gipfel. Durchstreift als Barbaren, Druiden, Totenbeschwörer, Jäger oder Zauberer die zerklüftete Landschaft und setzt verheerende Kräfte gegen eure Feinde ein, um eure einzigartigen Fertigkeiten zu verbessern.

Vom 12. Mai um 21:00 Uhr bis zum 14. Mai um 21:00 Uhr MESZ können alle Spieler:innen auf Windows-PC, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 und PlayStation 4 (zusammen mit Couch-Co-op für Konsolen und Cross-Play sowie plattformübergreifendem Fortschritt für alle Plattformen) Sanktuario gegen die Armeen der Brennenden Höllen verteidigen, während wir die Stabilität unserer Server auf die Probe stellen. Ihr müsst nicht bis zum 12. Mai warten, um den Server Slam herunterzuladen! Der Vorab-Download beginnt am 10. Mai um 21:00 Uhr MESZ. Diablo 4 Server Slam ist auf PC sowie im PlayStation- und Xbox-Store erhältlich. Wer die Beta von Diablo 4 (zu unserem Test damals) noch installiert hat, bekommt im Vorabdownload-Zeitraum ein Update und kann dann ebenfalls am Server Slam teilnehmen. Was haltet ihr davon, macht ihr da mit?