Pokémon Karmesin und Purpur: Holt euch Mew mit diesem Code

Der aktuelle Pokémon Presents-Livestream hat einen Code preisgegeben. Mit ihm bekommt ihr ein Mew in Pokémon Purpur und Karmesin!

So kriegt ihr Mew in Karmesin und Purpur

Während eines Pokémon Presents-Live-Streams angekündigt, wird zwischen dem 1. und 17. September ein bevorstehender Mewtu-Raid im Spiel erscheinen. Die Veranstaltung wird auch das Debüt von Mew in Pokémon Purpur und Karmesin sehen. Das mythische Pokémon, das sein Debüt in der ersten Generation von Pokémon-Spielen gab, wird dem Spiel als mysteriöses Geschenk hinzugefügt. Spieler:innen können Mew zu ihrem Spiel hinzufügen, indem sie den Mystery-Geschenkcode GETY0URMEW (das O ist eine Null!) bis zum 18. September 2023 verwenden. Die Pokémon Company hat auch gesagt, dass, wenn die Spieler den Mewtu-Raid mit Mew in ihrem Team abschließen, etwas Besonderes passieren wird, obwohl nicht klar ist, was das sein wird. Vielleicht eine eigene Video-Sequenz?