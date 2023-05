Samsung Galaxy Watch5 Test: Gute Uhr zu einem guten Preis

Der Wearable-Markt dehnt sich gerade in sämtliche Richtungen aus. Auf der einen Seite gibt es Fitness- und Aktivitätstracker, die deutlich unter 60 Euro kosten , und beim anderen Extrem ist es einfach, über 700 Euro für ultimative Smartwatches auszugeben. Als Gelegenheits-User ist man da schnell überfordert: Was braucht man für welchen Einsatzzweck, lohnt es sich, mehr Geld in die Hand zu nehmen, und wie passt eine Smartwatch wie die Samsung Galaxy Watch5 in das Gesamtbild? Der Hersteller selbst verspricht mehrere Highlights wie Fitness-, Wellness- und Schlafanalyse-Funktionen für einen bewussten Lebensstil. Das scheint in jedes Leben zu passen, und der derzeitige Aktionspreis ab 209,- Euro ist leistbar. Doch wie steht es mit der Leistung? Das klären wir gleich in unserem Testbericht – Samsung selbst teilt dieses Highlight-Video:

Etwas für jeden von uns: Mit der Samsung Galaxy Watch5 bahnt sich ein Preis-Leistungs-Sieger an. Lest hier unser Review!

Über die Samsung Galaxy Watch5

Der erste Eindruck der Samsung Galaxy Watch5 ist angenehm dezent. Keine großen Überraschungen, keine Ablenkungen – sehr straightforward ist das Erlebnis von Anfang an. Die Verpackung ist clean und schlicht, auch das Produkt selbst überzeugt mit klaren Kanten: Schön, wenn man sich nicht durch gefühlt zig Dinge durchwursteln muss. Zwei Knöpfe gibt es bei der Watch auf der rechten Seite, ein Standby-Knopf (der zudem auch Bixby starten kann) sowie ein von Android-Handys bekannte Zurück-Button. Das Beste daran ist, dass dieses Erlebnis sich auch beim Einschalten des Geräts fortsetzt. Rasch ist die Smartwatch mit eurem Smartphone gekoppelt, und danach ist die Einrichtung ohnehin ein Kinderspiel.

Denn der großartige Einrichtungsprozess führt euch lückenlos an der Hand, und gewisse Apps, wenn sie schon am Handy sind, werden euch sofort für die Installation auf der Samsung Galaxy Watch5 vorgeschlagen. In meinem Fall war nach der Erstkonfiguration etwa Outlook schon vorinstalliert, auch die Kontoverknüpfung et cetera wurde bereits von der Uhr übernommen. Das macht es sehr einfach, diese Watch auch Wearable-Einsteiger:innen zu empfehlen! Bevor wir uns dem eigentlichen Testbericht widmen und so richtig loslegen, hier geht es zur offiziellen Website unseres Testgeräts.

Was bietet die Uhr?

Schon nach dem ersten Tag im Testzeitraum fallen einige Dinge sehr positiv auf. So ist die Samsung Galaxy Watch5 äußerst angenehm zu tragen und ist kein modisches Overstatement. Will heißen, die Uhr passt sich eurem Kleidungsgeschmack an, dank wechselbaren Armbändern ließe sich die Optik zudem weiters anpassen. Nicht nur das, sie erinnert euch auch stets an Aktivität, stündlich werdet ihr etwa im Büroalltag daran erinnert, doch einmal aufzustehen oder euch zumindest ausgiebig zu strecken. Für eine Smartwatch ist das eine äußerst sinnvolle Funktion, da man in Bürosituationen gerne dazu neigt, konzentriert in völliger Bewegungslosigkeit zu verharren.

Andere Metriken wie gezählte Schritte, Schlaftracking, aber auch eure eigene Körperzusammensetzung wird auf Wunsch gemessen und aufgezeichnet. Neben Gewicht und Körpergröße, was ihr der Uhr bekannt gebt, werden etwa Skelettmuskelanteil, Fettmasse, Körperfett, BMI, Körperwasseranteil und BMR gemessen beziehungsweise errechnet. Das sind alles sinnvolle Punkte, von denen ausgehend man Tipps und Tricks für die eigene Aktivität und Ernährung ableiten kann. Schön, dass die Samsung Galaxy Watch5 da so proaktiv unterstützt – das ist aber noch nicht alles. Via Samsung Health Monitor lässt sich auch ein EKG anfertigen oder nach vorheriger Kalibrierung mit einem Blutdruckmessgerät der Blutdruck messen.

Die Samsung Galaxy Watch5 in der Praxis

Sowohl bei Trainings als auch im Büroalltag konnte sich die Samsung Galaxy Watch5 auszeichnen. Denn sie erledigt ihre Aufgaben völlig unaufgeregt und zuverlässig, genau das erwartet man sich auch von einem Wearable. Ob es nun das Erinnern an selbst eingegebene Dinge ist, das Zustellen von Benachrichtigungen untertags, das Durchsetzen von immer wieder eingestreuten Aktivitäten oder einfach nur das Anzeigen der Uhrzeit: Diese Uhr macht, was sie soll. Wer den eigenen Schlaf ebenfalls überwachen möchte, kann das mit der verbesserten Schlafanalyse tun. Damit dürft ihr nämlich eure Schlafzeiten planen, Schnarchen erkennen lassen, Schlafphasen wie Tiefschlaf- und REM-Phasen aufzeichnen und euch sogar einen von acht Schlaftypen zukommen lassen.

All dies sorgt für ein ganzheitliches Bild dessen, wie es gerade um euer Wohlbefinden und auch um eure Gesundheit steht. Wer also meint, dass die Samsung Galaxy Watch5 nichts weiter als das nächste Wearable ist, irrt, denn der BioActive-Sensor kann euch ordentlich viele Daten liefern. Angefangen von der bioelektrischen Impedanzanalyse für Körperfettanteil und Skelettmuskulator-Prozente über EKG bis hin zur regelmäßigen Pulsmessung im Hintergrund ist hier einiges los. Zusätzlich könnt ihr eure Workouts und gezählten Schritte ebenfalls auf der Uhr sowie am Smartphone verfolgen und eintragen, und das sind nur die Dinge, die ihr ohne eine zusätzliche App auf der Smartwatch selbst verrichten könnt.

App-Unterstützung und mehr

Denn es ist klar, dass dank Wear OS by Google der Play Store auf eurem Handgelenk Einzug hält. Wenn ihr also Apps wie Google Wallet, Google Fit, Spotify, Amazon Music und dergleichen direkt auf der Samsung Galaxy Watch5 haben wollt, steht euch nichts im Wege. Nicht nur das, so lassen sich auch zig Zifferblätter problemlos herunterladen und anpassen. Auf diesem Weg dürft ihr euch das Aussehen eurer Watch binnen Sekunden anpassen, das funktioniert reibungslos und einwandfrei. Besonders cool ist dabei, dass eure Eingaben auf dem Touchscreen verzögerungsfrei erkannt und umgesetzt werden, das heißt, die Bedienung dieser Smartwatch macht zudem auch jederzeit Spaß.

Doch auch auf dem gekoppelten Smartphone dürft ihr mit Apps operieren, so hatte ich im Testzeitraum etwa Galaxy Wearable, Samsung Health Monitor und auch Samsung Health im Einsatz. Damit könnt ihr nicht nur auf dem größeren, komfortableren Bildschirm Einstellungen bei den Zifferblättern und Kacheln vornehmen, sondern auch eure Fitness-Trends, Software-Updates und mehr verwalten. Hier werden viele der Möglichkeiten einfach ein zweites Mal angeboten, doch auch die Erkennung für schwere Stürze oder die Möglichkeit, ein SOS-Signal via der Home-Taste senden zu können, sind nach dem Verbinden eines Samsung-Accounts sowie dem Hinzufügen von Notfallkontakten jederzeit möglich. Einmal eingerichtet müsst ihr daran nicht mehr denken, sehr cool!

Die Bedienung der Samsung Galaxy Watch5

Die generelle Bedienung dieser Smartwatch ist sehr einfach, das liegt zum großen Teil auch daran, weil eingangs alles so gut erklärt wird. Für euch zur Nachlese: Wenn ihr euch auf dem Zifferblatt, also der Uhr-Portion der Smartwatch, befindet, könnt ihr durch seitliches Wischen von links nach rechts eure aktuellen Benachrichtigungen aufrufen. Wenn ihr das tut, seht ihr oben einen Indikator von aktuellen Apps, und durch Wischen von rechts nach links kommt ihr dann zu Bildschirmen wie etwa der Aktivitätsanzeige, dem schnellen Starten eines Trainings wie Gehen, Laufen oder Radfahren, einer Übersicht eurer Schlafqualität, dem aktuellen Wetter, Puls-Informationen und mehr. Diese Kacheln sind natürlich von euch anpassbar und jederzeit zu erweitern oder zu reduzieren.

So gut wie alles lässt sich da von euch personalisieren, da ist auch das App-Menü keine Ausnahme. Dieses erreicht ihr, indem ihr vom unteren Rand nach oben wischt, und darin könnt ihr euch durch die 25+ vorinstallierten und äußerst leichtgewichtigen Apps navigieren. Wenn ihr die Einstellungen benötigt, sie erreicht ihr bei der Samsung Galaxy Watch5 durch ein Wischen vom oberen Rand nach unten, ganz wie bei einem Smartphone habt ihr dann den Schnellzugriff vor euch. So könnt ihr dann die Uhr schnell ausschalten, den Schlafmodus aktivieren, Nicht stören ein- und ausschalten, den Stumm-Modus oder den Theater-Modus bemühen, eine Taschenlampe verwenden und einiges mehr. All diese Funktionen machen diese Uhr zusätzlich mit all ihren Apps zu einer smarten Watch!

Die Technik der Smartwatch

Die Samsung Galaxy Watch5 ist in zwei Größen, 40 und 44 mm Durchmesser, erhältlich. Unser Testgerät gehört zur 44 mm-Variante und misst dabei 43,3 x 44,4 x 9,8 mm bei einem Eigengewicht von 33,5 Gramm. Die große Version ist in den Farben Graphit, Silber und Saphir erhältlich, und das femininere 40 mm-Modell tauscht die Farbe Saphir gegen Pink Gold aus. Von der Ausstattung her sind sie aber alle gleich geartet: Sie sind alle nach IP68-Standard wasserdicht, es gibt 16 GB an internem Gerätespeicher, 1,5 GB Arbeitsspeicher und die exakt selbe Riege an Sensoren.

Der Bildschirm ist ungeachtet des Größenunterschied ein Super AMOLED-Display und kann 16 Millionen Farben darstellen. Die Prozessorgeschwindigkeit des Zweikerners beträgt da wie dort 1,18 GHz (als ob das bei einer Uhr wirklich ein Thema wäre), und der Akku fasst bei der großen Variante 410 mAh, wohingegen dies bei der kleinen Schwester 284 mAh sind. Beide Versionen können schnell geladen werden (etwa 45 % in 30 Minuten) und halten an die zwei Tage durch. Alte Bekannte wie WLAN, NFC und Bluetooth 5.2 sind natürlich ebenfalls mit von der Partie und runden das technische Gesamtbild gelungen ab. So oder so: Diese Uhr macht so vieles richtig, was uns zum Fazit bringt.