Der erste Story-Trailer zu Metal Gear Solid Delta: Snake Eater ist da

Konami hatte zuvor im Oktober den ersten “In-Engine-Look” von Metal Gear Solid Delta: Snake Eater veröffentlicht, hier ist der erste Einblick!

Zu Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

Der Trailer gibt jedoch noch kein Veröffentlichungsdatum für das Remake an. Erstmals während eines PlayStation Showcase im vergangenen Jahr enthüllt, wird Metal Gear Solid Delta: Snake Eater für PlayStation 5, Xbox Serie-Konsolen und PC veröffentlicht. “Metal Gear Solid Δ: Snake Eater schafft eine zutiefst immersive Welt mit verbesserter Grafik und Sounds, die das volle Potenzial von Unreal Engine 5 nutzt und gleichzeitig Legacy-Steuerelemente und Sprachzeilen aus dem Originaltitel intakt hält”, heißt es in der Beschreibung des Spiels von Xbox.

“Ein neues Third-Person-Kamera- und Steuerungslayout bietet den Spieler:innen eine intuitive Einführung in den Beginn der Metal Gear Solid-Saga, wenn sie in einem Spionagethriller mit hohem Einsatz in die Stiefel von Snake treten”. Konami hat bestätigt, dass weder Hideo Kojima noch Kojima Productions an Metal Gear Solid Delta: Snake Eater beteiligt sind. “Sie sind nicht involviert”, sagte ein Konami-Sprecher letztes Jahr. “Das Entwicklungsteam wird jedoch hart daran arbeiten, dieses Remake und auch die Ports (für Metal Gear Solid: Master Collection) zu erstellen, damit sie auf mehreren Plattformen von noch mehr Spielern auf der ganzen Welt genossen werden können.“