Final Fantasy 16 Demo (PS5) ab sofort verfügbar

Die Demo zu Final Fantasy 16 umfasst den Prolog des Spiels, und man kann gut zwei Stunden darin verbringen. Lest hier mehr!

Über die Final Fantasy 16-Demo

Im Prolog spielt ihr als jüngere Version von Clive, dem Protagonisten von Final Fantasy 16, und erlebt ein kleines charaktervolles Stück des täglichen Lebens. Aber keine Sorge, es ist nicht langweilig, denn schon bald entfalten sich Ereignisse, die ihn auf den Weg zu seinem Erwachsenenleben bringen – wo das Spiel wirklich in Gang kommt. Die Demo bietet alles, was das Vollpreis-Game auch kann: Es gibt sowohl sanfte, charakterentwickelnde Story-Szenen als auch bombastische Action. Die Brutalität des Titels, die für diesen Ableger sehr hoch angesetzt wurde, wird stolz präsentiert. Figuren sterben in sehr grafischer Weise, und man kann schnell entscheiden, ob einem das gefällt oder nicht.

Es ist, im Großen und Ganzen, alles da. Es fühlt sich an, als ob diese zwei Stunden Eindrücke aus dem gesamten Spiel zeigen. Es gibt Elemente, die natürlich nicht da sind – kompliziertere Fähigkeiten, die Aufwertung von Clive und seiner Ausrüstung in vollem Umfang, offeneren Bereichen und vollem Kontext zur Geschichte und was alles passiert. Die Demo zeigt schnell, wie anders Final Fantasy 16 im Vergleich zu den Vorgängertiteln ist. So können alle rasch herausfinden, ob auch das neueste Game etwas für sie ist oder nicht – daher sollte jeder die Demo ausprobieren. Habt ihr das Game bereits angespielt und was sind eure Gedanken zum neuesten Square Enix-Spiel?