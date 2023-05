Neue Videos zu Square Enix’ Final Fantasy 16: Alle hier versammelt

Final Fantasy 16 kommt am 22. Juni 2023 exklusiv für Sonys PS5 heraus. Square Enix versucht, den Hype nun so richtig zu befeuern und hat dazu einige Trailer bereitgestellt. Hier sind sie für euch!

Clive nutzt die Kräfte mehrerer Eikons in seinen halsbrecherischen Schlachten!

Erweitert und verbessert die Fähigkeiten von Clive, um eurem eigenen Kampfstil zu entsprechen. Eine Fülle mächtiger Schwertkampftechniken und Eikonischer Fähigkeiten liegt im Aufgabenbereich von Clive – und es liegt an euch zu entscheiden, welche ihr lernen oder verbessern wollt. Wenn ihr Probleme bei der Auswahl habt, können Upgrades auch automatisch vorgenommen werden.

Je mehr, desto besser

Manchmal ist der Kampf gegen das Schicksal mehr als ein Ein-Mann-Job. An bestimmten Punkten in seinem Abenteuer wird Clive von bestimmten Verbündeten begleitet, die an seiner Seite kämpfen werden – die Zusammensetzung seiner Gruppe ändert sich, während die Geschichte fortschreitet. Im Gegensatz zu Torgal nehmen diese Mitglieder keine Befehle direkt von euch entgegen, sondern kämpfen, wie sie es für richtig halten.