Dell Spring Preview 2021: Latitude 7320 Detachable vorgestellt

Dell hat das Latitude 7320 Detachable vorgestellt. Was dieses Business-Notebook so alles kann, lest ihr hier!

Über das Spring Preview 2021

Raymond Watkins führte uns durch das neue Portfolio und stellte gleich einmal Rahul Tikoo vor (SVP Client Product Group). Dell ist erfolgreicher denn je, und das erfreut natürlich das Herz (1,65 PCs wurden jede Sekunde verkauft). Nebenbei hat sich das Unternehmen hohe Ziele bezüglich Nachhaltigkeit gesteckt, die es nun demnächst einzuhalten gilt. Die Industrie hat beispielsweise schon sieben Jahre in Folge einen solchen Award an Dell vergeben – das ist löblich!

PCs werden immer wichtiger, und wegen Covid-19 hat sich unser Leben grundlegend verändert. Arbeit, Schule, Shopping – alles hat sich noch stärker und schneller auf das Internet und auf Computer verlagert. Daher soll es auch Innovationen geben, die der PC-Welt als Ganzes helfen und sie vorantreiben sollen. Sicherheit wird auch immer wichtiger, gerade deshalb gibt es Neuigkeiten aus der Sicht von Dell, und zwar bezüglich…

Latitude 7320 Detachable

Meghana Patwardhan, VP von Latitude, ist eigentlich für Consumer Business verantwortlich. Dieses Mal hat sie allerdings den Latitude 7320 Detachable vorgestellt: Ähnlich wie ein Surface, fast ein Tablet, aber doch nicht. Inklusive Stylus, AI-Software, ExpressSign-In, ComfortView Plus Blaulichtfilter und mehr. Der Stylus wird in 30 Sekunden zu 100 % geladen und kann dann für ganze 90 Minuten verwendet werden – wenn das nicht ein Verkaufsargument ist?

Das Tablet, das keines sein möchte, ist laut Dell das stärkste, sicherste, langlebigste und auch intelligenteste Business-Detachable. Mit dem Latitude 7320 Detachable haben also Business-Kunden ein starkes tragbares Gerät zur Auswahl. Wir sollen auch noch auf mehr Latitude-Geräten im Jahr 2021 aufpassen, mehr Infos werden diesbezüglich noch folgen. Die Dell Ultrasharp Webcam wird ebenso ab Mitte Mai 2021 erhältlich sein, es geht ziemlich rund bei den Announcements. Wer sich also ein Business-Gerät sichern möchte, kann demnächst bei Dell reinschauen!