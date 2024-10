Bandai Namco bringt Death Note: Killer Within auf PlayStation-Konsolen

Es wird wohl ernst in den nächsten Jahren, denn ein Death Note-Videospiel wird für PlayStation-Konsolen entwickelt. Was kann das werden?

Zu Death Note: Killer Within

Der Name eines Videospiels wurde von der taiwanesischen Bewertungsbehörde aufgeschrieben und bewertet. Dieser Name ist Death Note: Killer Within, und er kommt auf die PS4 und PS5, mit Bandai Namco als Herausgeber. Es gibt noch kein Wort darüber, in welchem Genre es sein wird, noch wann es herauskommen wird, oder welches Entwicklungsteam dabei sein wird, aber es wurde tatsächlich bewertet. Cooles Zeug für Anime-Fans der alten Schule. Vielleicht wird es ja so etwas wie Professor Layton, nur im 18+ Bereich und eben mit dem namensgebenden Buch des Todes?

Es ist erwähnenswert, dass Bandai Namco den Ruf hat, gute Anime-Spiele auf dem modernen Markt zu veröffentlichen und gegen Spike Chunsoft als Hauptkonkurrenten anzutreten. Mit dem letzteren Unternehmen, das kürzlich das ausgezeichnete Dragon Ball Sparking! Zero veröffentlicht hat, liegt der Ball nun wieder bei Bandai Namco, eine gute Adaption eines großen Franchises rausbringt. Derzeit ist halt abgesehen vom Titel noch gar nichts bekannt, und natürlich stellt sich die Frage, was für ein Spiel wird das sein? Lasst uns in den Kommentaren unten wissen, was ihr darüber denkt!