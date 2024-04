Dave the Diver tritt am 16. April 2024 dem PlayStation Plus-Katalog bei

Zwischen Arcade und Management-Sim: Tagsüber fischen und nachts ein Restaurant leiten wird in Dave the Diver möglich – wir berichteten. Schon bald auf PS Plus!

Über Dave the Diver

Falls ihr den Titel noch nicht kennt: Dave the Diver ein sündhaft süchtig machendes Spiel, das viele Hüte trägt. Das Gameplay teilt sich in zwei Hauptkomponenten auf. Tagsüber erkundet ihr einen sich ständig verändernden Ozean mit Fischen zum Jagen, Haien zum Kämpfen und Rätseln zum Lösen. Je tiefer ihr kommt, desto seltsamer werden die Dinge. Sobald die Nacht hereinbricht, verlagert sich die Handlung in ein Sushi-Restaurant. Wir stellen das Personal ein, planen die Speisekarte und bedienen die Gäste. Dies ist ein Teil Management-Simulation und ein Teil Arcade-Spiel, mit einem hektischen Tempo, das an alte Klassiker im Münze-einwerfen-Format erinnert.