Das SwitchBot Lock Pro im Test: Starke Hardware zum überzeugenden Preis

Ihr seht also: Der Hersteller lässt sich hier absolut nicht lumpen. Dementsprechend wollen wir uns die Gerätschaften einmal näher ansehen – und was wäre besser dazu geeignet als ein gutes, altes Unboxing-Video? Hier ist unseres für euch!

Hersteller SwitchBot hat uns ein SwitchBot Lock Pro mitsamt Zubehör gesendet. Also zeigen wir im Testbericht, was es alles kann! Wir sehen schon bald – der Hersteller kann also nicht nur kleine Gadgets für den Alltag…

Ersteres wirkt genauso gut verarbeitet wie das Schloss selbst. Es ist leicht, widerstandsfähig und in der selben Textur wie das Hauptgerät – es geht also nur darum, erstmalig Batterien einzusetzen. An der Rückseite seht ihr ein Fach dafür, das ist leicht! Das Keypad Touch ist leider nicht werkzeuglos zu öffnen, deshalb müsst ihr eine Nadel (ähnlich wie beim SIM-Schacht von Smartphones aufgebaut) fürs erstmalige Öffnen dieses Fachs verwenden. Ob das nun ein zusätzlicher Sicherheitsmechanismus sein mag? Nach dem Einsetzen zweier CR123A-Batterien (eh im Lieferumfang dabei) aktiviert sich das Pad von selbst! Beim SwitchBot Hub Mini ist das noch simpler: Einfach das mitgelieferte Kabel (endet auf einem regulären USB-A-Stück) an den Strom hängen, und dann ist das Produkt auch schon im Kopplungsmodus. Dieser Vorgang geschieht in der App des Herstellers!

Nach dem Auspacken haltet ihr das smarte Schloss in den Händen, und die Verarbeitungsqualität lässt nichts zu wünschen übrig. In einem edlen Schwarz gehalten, das matt aussieht, Licht reflektiert und Fingerabdrücke gut abwischbar behält, gibt es an der Optik nichts zu bemängeln. Mehr noch, auch die Funktionalität rundherum ist top: Der Schlossmechanismus ist leichtgängig, und die magnetische Abdeckung für die Batterien hält sehr gut. Die orange Halterung für die vier AA-Batterien sitzt sehr gut im Inneren, und nach dem Ziehen der Lasche piept das SwitchBot Lock Pro gleich einmal – es ist am Leben! Da wir vom Hersteller ein umfassendes Paket erhalten haben, wende ich mich gleich noch den beiden anderen Produkten zu. Denn mit im Lieferumfang war bei unserer Teststellung auch ein SwitchBot Keypad Touch ( zur Website ) sowie ein Hub Mini .

Es ist aber auch möglich, mit einem Bluetooth-Sender die Tür per Knopfdruck zu öffnen. Das Prinzip ist gleich wie bei einem Garagentor oder ähnlichen Lösungen. Neben Fingerabdruckscans und einer Entriegelung via Sprachassistent gibt es auch noch die Möglichkeit der automatischen Entriegelung – wird euer Smartphone in der Nähe erkannt, öffnet die Tür, entfernt ihr euch, wird die Tür verriegelt. Mit einem Zahlenschloss (Keypad) erhält jeder Zugang, der einen entsprechenden Code hat. Dabei lassen sich mehrere Codes verschiedenen Nutzern zuweisen und zeitlich beschränken. Dann gilt ein Code beispielsweise nur bis zum Stichtag, nur für ein paar Stunden oder gar nur einmalig. Ob man das nun bei Haushälter:innen, Paketlieferungen oder anderen Besucher:innen so einsetzt? Die Entscheidung liegt da ganz bei euch!

Ein bisschen Überlegen liefert auf diese Frage sogleich die Antwort. Habt ihr euch schon mal aus dem eigenen Wohnraum ausgesperrt? Mit einem smarten Türschloss wäre euch das höchstwahrscheinlich nicht passiert. Denn mit solchen Lösungen entsperrt ihr die Türe ganz einfach mit eurem Smartphone. Smarte Türschlösser lassen sich für nahezu alle Türen nachrüsten. Mit einem solchen Smart Lock seid ihr nicht länger auf Schlüssel angewiesen, sondern öffnet die Tür so, wie ihr das wollt. Dazu zählt etwa die Entriegelung via Smartphone – per Tastendruck oder Wischgeste öffnet sich das Schloss. Weiters könnt ihr anderen Nutzer:innen eine Einladung schicken und Zugang geben, aber solche Berechtigungen auch zeitlich eingrenzen. So behaltet ihr den Überblick, wer wann in der Wohnung war oder überhaupt sein könnte.

Nach einem Tipp auf „Weiter“ war’s das dann auch schon, denn vollautomatisiert verbindet sich alles, und zum Schluss werdet ihr gebeten, einen Probecode am Keypad Touch einzugeben. Wenn ihr das getan und korrekt mit der OK-Taste bestätigt habt, könnt ihr auch hier noch Installationsanweisungen befolgen oder der App mitteilen, dass diese längst passiert ist. Ein Firmware-Update kann auch hier angestoßen werden (bei mir von V1.7 auf V2.0). Der Hub Mini muss einfach nur am Strom hängen, die eine Taste, die er hat, hält ihr für drei Sekunden, bis die LED blinkt. Danach geht alles ebenso reibungslos, und (ausschließlich!) in einem 2,4 GHz-WLAN kommt ihr in unter einer Minute ans Ziel. Amazon Alexa könnt ihr ebenso verbinden wie die Firmware aktualisieren – von V1.0-1.1 auf V2.0-3.0 -, und dann seid ihr fertig! Wichtig: Wollt ihr eure Geräte mit Apple Home oder anderen Plattformen von Drittanbietern synchronisieren, so empfiehlt sich der Hub Mini schon allein wegen der Matter-Kompatibilität.

SwitchBot bietet mit seinem Keypad sowie dem Hub Mini weitere Möglichkeiten, das Gerät im Alltag einzusetzen. Vorhin beim Absatz „Erster Eindruck“ habe ich mich schon zur Verarbeitung der Produkte geäußert, und nun geht es einen Schritt weiter: Wie verhalten sie sich, wenn es um die Einrichtung beziehungsweise die Verwendung geht? Wie es sich für ein smartes Produkt im Jahre 2025 gehört, darf ich verlautbaren: Auch sie sind sehr pflegeleicht und unkompliziert geraten. Im Falle des Keypad Touch müsst ihr, nachdem ihr die Batterien eingelegt habt, einfach die Tasten Verriegeln und OK für zwei Sekunden gedrückt halten. Wenn dann die Anzeige grün blinkt und ihr Piepser gehört habt, geht es auch schon weiter. Ein paar Sekunden dauert es, bis euer Smartphone das Zubehör gefunden hat. Dann wiederholt sich das Spiel, das ihr schon ein paar Mal hinter euch gebracht habt! Einfach einen Namen für das Produkt vergeben und ihm einen Raum in eurem Zuhause zuweisen, wo ihr das Keypad angebracht habt.

Der ganze Prozess verläuft vollkommen geführt und wie auf Schienen kommt ihr gar nicht mal dazu, irgendetwas falsch oder in einer suboptimalen Reihenfolge zu machen. Eine Installationsanleitung ist ebenfalls in der App mit von der Partie, da könnt ihr euch zwischen Bildern oder einem Video entscheiden. Viel besser geht’s eigentlich nicht! Nach einer kurzen Auswahl, ob ihr eine Tür mit oder ohne Falle habt (Bilder und Beschreibungen sind immer mit dabei), wird das Ganze noch rasch kalibriert. Ihr seid hier wirklich binnen Minuten fertig, und danach werdet ihr auch schon gefragt, ob ihr den Zugriff zu eurem SwitchBot Lock Pro teilen möchtet. Diese Verwaltung eures Zuhauses funktioniert zuverlässig und äußerst schnell – da können sich andere Anbieter eine Scheibe abschneiden!

Nach dem Einrichten eines Kontos werdet ihr schon in die Erkennung neuer Geräte geworfen, und binnen Sekunden erkennt die App das SwitchBot Lock Pro . Ihr müsst dann einfach die Trennlasche ziehen, und wenn ihr das vorher schon getan habt, einfach die orange Batteriehalterung kurz rausnehmen und wieder einsetzen. Nach drei Piepsern und der leuchtenden LED kann euer Smartphone das Schloss finden, und in meinem Fall beim Testgerät im Jänner 2025 wurde dann gleich ein wichtiges Firmware-Upgrade (von V1.8 auf V2.3) angestoßen. Binnen kurzer Zeit wurde das smarte Schloss dann auch aktualisiert, und danach startete sich das Device automatisch neu. Perfekt! Dann durfte ich noch einen Namen vergeben und einen Raum, in dem sich das Gerät dann befindet, erstellen.

Im Alltag: All die Möglichkeiten

Habt ihr erst einmal alles installiert, angebracht, eingerichtet und konfiguriert, dann könnt ihr euch auf die Schulter klopfen. Wie so oft im Smart Home-Bereich steht nämlich am Anfang die Arbeit, und erst danach folgt das Vergnügen. Im Falle des SwitchBot Lock Pro-Sets mitsamt seinem Keypad Touch– und Hub Mini-Zubehör sieht dieses dann so aus: Alles funktioniert reibungslos genau so, wie es soll. Durch das Zusammenspiel mitsamt der coolen Smartphone-App könnt ihr alles so gestalten, wie ihr das wollt. Am Handy seht ihr, ob die Tür gerade ent- oder verriegelt ist, auch eine Notentriegelung und Protokolle zum Einsehen sind mit dabei. Grundeinstellungen wie LED, Ton und Bestätigungs-Tippen sind genauso zu konfigurieren wie Auto-Lock, die Schnelltaste (aktiv durch Einfach- oder Doppelklick), auf Wunsch Alarme bei offener Türe und auch NFC-Funktionen werden euch alle übersichtlich angeboten.

Beim Keypad Touch-Zubehör geht das Ganze noch einen Schritt weiter. Passcodes lassen sich in vier Geschmacksrichtungen anlegen (permanent, virtuell, zeitlich begrenzt, einmalig), natürlich könnt ihr aber auch bis zu 100 Fingerabdrücke abspeichern, die vom Gerät in unter einer halben Sekunde erkannt werden. Selbst NFC-Karten könnt ihr am Keypad selbst anlernen, und falls alles nichts mehr nützt, lässt sich immer noch der herkömmliche Schlüssel verwenden. Klar ist auch, dass ihr auf Wunsch über alles benachrichtigt werden, beziehungsweise könnt ihr in der App unter „Protokolle“ einsehen, wer wann euer Schloss geöffnet hat. Und beim SwitchBot Hub Mini habt ihr sogar die Möglichkeit, das ein wenig in Richtung Smart Home zu konfigurieren – durch entsprechendes Zubehör lassen sich so auch Raumtemperatur und/oder Raumfeuchtigkeit messen. Mit einem entsprechenden Sensor habt ihr dann plötzlich viel mehr Daten in eurem Eigenheim!

Die Technik

Möglich macht all dies natürlich die verbaute Technik in den einzelnen Geräten. Die Dimensionen des SwitchBot Lock Pro belaufen sich auf 120 × 59 × 83,9 mm bei einem Eigengewicht von 435 Gramm, das ist allerdings schon mitsamt den vier AA-Batterien gerechnet. Beim Auspacken ist von Anfang an alles dabei, was ihr brauchen könntet – das heißt nicht nur, dass alle Batterien mitgeliefert sind, sondern auch die Magnetleiste, damit das Gerät weiß, ob ihr eure Tür offen, geschlossen oder nur angelehnt habt. Insgesamt erwartet euch mit den Batterien eine Laufzeit von bis zu neun Monaten im Optimalfall, höchstwahrscheinlich wird es auch hier – bei Kälte-Einfluss und vermehrter Nutzung tatsächlich weniger – nach sechs bis sieben Monaten zu einem Wechsel kommen. Aber auch hier hat SwitchBot mit einem Akkupack die Lösung: Bis zu 12 Monate pro Ladung werden hier versprochen. Das reicht für den Alltag echt aus!

Die Verarbeitungsqualität des Schlosses selbst ist dank Aluminium-Gehäuse richtig gut gelungen. Das setzt sich dann auch beim Zubehör fort; beispielsweise beim Keypad Touch des Herstellers. Eine IP65-Zertifizierung sorgt für Spritzwasserschutz im Außenbereich! Hier betragen die Abmessungen 112 x 38 x 36 mm bei einem Eigengewicht von 130 Gramm, wieder mit den beiden Batterien im CR123A-Format gerechnet. Die nahtlos erscheinenden Push-Benachrichtigungen auf euer Smartphone werden von allen Geräten verwendet, und natürlich gehört da auch die Benachrichtigung, falls ein Batterie-Level auf ein niedriges Niveau fällt, mit dazu. Apropos Benachrichtigungen: Mit einem SwitchBot Hub Mini (Matter-enabled) könnt ihr tatsächlich alles mit allem verbinden, selbst mit Apples HomeKit und mehr. Die Abmessungen dieses kleinen Wunderwuzzi sind 65 x 65 x 20 mm bei einem Eigengewicht von 36 Gramm. Dieser ist nur mit 2,4 GHz-WLAN kompatibel, aber er erledigt seine Aufgaben einwandfrei!