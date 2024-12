Das sind die Top PS5 Games 2024 von Metacritic

Was auffällt ist, dass die Liste der Top 10 eine große Vielfalt an Genres und Spielsilen zeigt. Zudem wird von den Kritiker:innen der Ideenreichtum sowie die Verwendung neuester Technologien gelobt, die für einzigartige Spielerlebnisse sorgen.

Zum bevorstehenden Jahresausklang möchten wir euch nach den Top Switch Games 2024 auch die Top PS5 Games 2024 von Metacritic vorstellen – wer die Plattform nicht kennt, hier eine kurze Erklärung: Metacritic sammelt Wertungen von Reviews auf der ganzen Welt und errechnet daraus einen durchschnittlichen Score – der sogenannte Metascore. Nebenbei gibt es auch die Möglichkeit als User:in Spiele zu bewerten und so Einfluss auf den User-Score zu nehmen. In der folgenden Auflistung beziehe ich mich auf den Metascore.

Platz 1: Elden Ring: Shadow of the Erdtree (94) – hier geht’s zu unserem Test

Vor zwei Jahren hat Elden Ring die Messlatte für Open-World-Spiele auf ein neues Niveau gehoben. Mit der bekannten zurückhaltenden Hilfestellung der FromSoftware-Titel wurden wir in eine Welt entführt, die uns das Konzept und die Möglichkeiten einer offenen Welt völlig neu offenbart hat. Nun erscheint endlich das DLC Shadow of the Erdtree und erweitert das epische Spiel um viele neue Inhalte und Herausforderungen. Mit neuen Waffentypen, Zaubern und zahlreichen neuen Feinden begeben wir uns auf eine Reise in das unerforschte Schattenreich.