Das OnePlus 10T wird am 3. August 2022 vorgestellt

Der Hersteller will sein zweites Flaggschiff-Smartphone namens OnePlus 10T gemeinsam mit OxygenOS 13 vorstellen.

In einem Blogpost von OnePlus heißt es wie folgt: Am 3. August werden sowohl OxygenOS 13 als auch das zweite globale Flaggschiff-Smartphone von 2022 – das OnePlus 10T 5G – in New York City auf den Markt kommen. Das OnePlus 10T trägt den Slogan “Evolve Beyond Speed” – das liegt daran, dass der Hersteller sich nicht nur darauf konzentriert hat, mehr Geschwindigkeit, sondern auch intelligentere Geschwindigkeit zu liefern. Und das alles beginnt mit dem Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Doch nicht nur die Hardware, auch die Software soll dem in nichts nachstehen. Daher wird OxygenOS 13 am 3. August zusammen mit dem Flaggschiff-Smartphone in New York City auf den Markt kommen.

Das neue Betriebssystem ist bestrebt, dem charakteristischen Smartphone eine schnelle und reibungslose Erfahrung mit einem erfrischenden Design und erhöhter Sicherheit zu bieten. OxygenOS 13 behält OnePlus-Funktionen bei wie eine Auswahl an Always-On-Displays (AODs) und Zen-Modus, mit spannenden Optimierungen und Verbesserungen. Die neueste Version von OxygenOS bietet eine Vielzahl von Verbesserungen bei Spielen, Konnektivität und Anpassung, um nur einige zu nennen. OxygenOS 13 wird zuerst auf dem OnePlus 10 Pro auf den Markt kommen, gefolgt vom OnePlus 10T später in diesem Jahr. Das Event findet am 3. August 2022 statt und startet ab 16 Uhr. Werdet ihr dabei sein?