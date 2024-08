Das nächste Tomb Raider wächst und gedeiht

Amazon Games-Chef Christoph Hartmann hat den Fans versichert, dass das nächste Tomb Raider sehr gute Fortschritte macht.

Über das neue Tomb Raider

Diese Meldung ist gut – trotz der jüngsten Turbulenzen bei Crystal Dynamics-Mutter Embracer sollte also alles nach Plan verlaufen. Im Dezember 2022 wurde angekündigt, dass Amazon das nächste Tomb Raider-Spiel veröffentlichen würde, das in Unreal Engine 5 von seinem modernen Schöpfer Crystal Dynamics entwickelt wird. Crystal Dynamics war eines von zahlreichen Studios, die letztes Jahr von Entlassungen gebeutelt wurden, nach einem “Umstrukturierungsprogramm”, von dem sein Eigentümer Embracer Group sagte, dass es dazu führen würde, dass einige Studios geschlossen und einige Projekte abgesagt würden. Nun sagt Hartmann, dass das Studio dabei doch in Schutz genommen wurde.

Laut ihm kam es nie zu Änderungen von Ressourcen oder des Managements. Über das neue Tomb Raider-Spiel hat er folgendes zu sagen: „Es ist eine riesige Aufgabe. Die Messlatte ist da natürlich unglaublich hoch. Je länger wir uns Zeit nehmen, umso höher werden die Erwartungen – das liegt in der Natur der Sache. Das Team hat wirklich großartige Ideen. Natürlich werden wir keine mit euch teilen, auch wenn wir es gerne tun würden, aber die Dinge laufen gut, die Dinge bewegen sich vorwärts”. Also können wir weiter nichts machen als abzuwarten – bis dann wieder mal neue Trailer und Screenshots des Weges kommen. Freut ihr euch schon auf den neuen Teil?