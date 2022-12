Das nächste Tomb Raider-Spiel wird von Amazon Games veröffentlicht

Die Spieleabteilung von Amazon wird die nächste große Tomb Raider-Fortsetzung veröffentlichen, so eine Pressemitteilung des Konzerns.

Mehr zum nächsten Tomb Raider

Das Spiel wird von Crystal Dynamics entwickelt – dem gleichen Studio, das die Neustart-Trilogie gemacht hat, die Tomb Raider (2013), Rise of the Tomb Raider (2015) und Shadow of the Tomb Raider (2018) umfasste. Crystal Dynamics lebte früher unter dem Dach des großen, in Japan ansässigen internationalen Verlags Square-Enix, aber die Muttergesellschaft verkaufte Anfang dieses Jahres geistiges Eigentum von Crystal Dynamics und damit auch Tomb Raider an die schwedische Holdinggesellschaft Embracer Group. Dieser Verkauf umfasste auch die Franchises Deus Ex, Thief sowie Legacy of Kain und die damit verbundenen Studios – mit anderen Worten, die meisten westlichen Studios und Immobilien von Square Enix.

Etwas überraschend kommt daher die Ankündigung, dass nicht die Embracer Group, sondern eben Amazon Games das nächste Spiel der Serie vertreiben wird. Crystal Dynamics Studioleiter Scot Amos sagte in einer Erklärung, dass Amazon Games “einzigartig positioniert ist, um neu zu schreiben, was Publishing- und Entwicklungskollaborationen sind” und dass sie die “Vision, Ambitionen und Werte” des Tomb Raider-Teams teilen. Amazon erwirbt weder Tomb Raider noch Crystal Dynamics, es veröffentlicht nur das nächste Spiel in dem Franchise. Dieses wird uns wohl die Kontrolle über die selbstbewusste und mehrdimensionale Heldin Lara Croft in einer Umgebung geben, die Erkundung und kreative Pfadfindung belohnt. Natürlich dürfen Rätsel und Feinde nicht fehlen, wie gehabt! Mal sehen, wann das Spiel tatsächlich rauskommt…