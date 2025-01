Das MOBA Gummy Bears nimmt Anleihe bei Super Smash Bros.

Bungie arbeitet neben Marathon auch an Gummy Bears, einem MOBA, das teambasiert, kompetitiv und wohl an Jüngere gerichtet sein soll.

Über Gummy Bears

Gummy Bears, ein MOBA, das sich zuvor bei Bungie in der Entwicklung befand, bevor es in ein neues PlayStation Studio abgespalten wurde, wird sich Berichten zufolge vom Smash Bros.-Franchise inspirieren lassen. Über das Game ist offiziell wenig bekannt, außer dem, was aus Konzeptkunst aus dem Studio zu verwerten ist. Zuvor war das Spiel zusammen mit Marathon, Bungies Shooter-Wiederbelebung, in der Entwicklung. In einem neuen Bericht behauptet The Game Post, dass das Game als teambasiertes kompetitives MOBA beschrieben wird, das sich an ein jüngeres Publikum mit einem helleren, lebendigeren Kunststil richten soll. Das Spiel wird als “Lo-Fi und mit gemütliche Stimmung” beschrieben. Das klingt auch fast ein wenig nach Pokémon UNITE, wenn ihr mich fragt.

Ob das zusammenpasst? Das Spiel wird jedenfalls Berichten zufolge ein prozentuales Gesundheitssystem verwenden, das als ähnlich wie Nintendos Super Smash Bros.-Franchise beschrieben wird. Es wird auch behauptet, dass Spieler vollständig von der Karte geschlagen werden können, was ebenso inspiriert von Smash Bros. zu sein scheint. Und zu Marathon gab es 2024 ein Update; Spieldirektor Joe Ziegler diskutierte den Stand des Projekts in einem neunminütigen YouTube-Video, das letztes Jahr veröffentlicht wurde. Bungie und Sony erwägen Berichten zufolge einen Preis von 40 Dollar für Marathon. Was das für Gummy Bears heißt, ist noch unklar. Wird es was kosten oder free-to-play? Warten wir’s ab!