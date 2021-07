Pokémon Unite erscheint am 21. Juli für Nintendo Switch

Das kostenlose MOBA Pokémon Unite kommt am 21. Juli auf Nintendo Switch. Mehr zum Spiel und einen Trailer findet ihr gleich hier!

Über Pokémon Unite

Wie wir berichteten, ist Pokémon Unite das erste Pokémon-Spiel im MOBA-Stil, bei dem Spieler:innen in Fünf-gegen-Fünf-Teamkämpfen gegeneinander antreten. Es ist so etwas wie League of Legends, aber eben mit Pokémon. Es wird in Zusammenarbeit mit Tencent Games hergestellt. Das Spiel soll im September 2021 auf Android und iOS erscheinen. Das Game wird plattformübergreifendes Spielen zwischen Switch und den Mobilversionen haben und den Fortschritt synchronisieren. Ein Trailer, der am Donnerstag veröffentlicht wurde, zeigt einen anpassbaren Charakter-Editor. Es ist Gameplay von beliebten Charakteren wie Pikachu und Lucario zu sehen. Im Spiel dürft ihr nicht nur eure Trainerfigur verkleiden, sondern auch schräge Outfits für eure Pokémon kaufen. So ist etwa Pikachu zu sehen, der einen übergroßen Hoodie mit einer Kappe trägt. Hier der Trailer für euch: