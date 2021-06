Das MatePad 11 von Huawei wurde gezeigt

Tablet-Fans bekommen mit dem Huawei MatePad 11 neues Futter. Was das Gerät so alles kann, lest ihr gleich hier.

So viele neue Features!

Huawei hat heute im Rahmen eines virtuellen Events eine Reihe an neuen Produkt- und Technologieinnovationen für Österreich gezeigt. Mit dem neu organisierten Desktop haben Nutzer alle To-Dos immer im Blick. Die anpassbaren Service-Widgets zeigen so Informationen in Echtzeit an und ermöglichen euch den Zugriff auf bestimmte Apps, ohne sie selbst starten zu müssen.

Unterstützt durch die verteilte Datenverwaltung und Aufgabenplanung von HarmonyOS kann das Huawei MatePad 11 nahtlos mit Smartphones und PCs zusammenarbeiten, um eure Produktivität und Kreativität zu vervielfachen – egal ob im Büro oder am Zeichenbrett. Die Multi-Screen-Collaboration unterstützt die Interaktion zwischen Tablet und PC und bietet drei Modi, die eine Zusammenarbeit zwischen den Geräten ermöglichen.

Über das Huawei MatePad 11

Das Huawei MatePad 11 verfügt über ein 10,95 Zoll großes 120Hz-FullView-Display und hat ein Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis von 86 %. Das besonders scharfe und reaktionsschnelle Display schont die Augen und wurde vom TÜV Rheinland zertifiziert. Der leistungsstarke Akku mit einer Laufzeit von bis zu 12 Stunden sorgt zusätzlich für entspanntes Arbeiten. Auch abseits der Arbeit besticht das Tablet, denn es unterstützt den DCI-P3-Farbraum und lässt Bilder und Videos lebendig strahlen.

Unterstützt wird das kompakte Kraftpaket von einer 6 GB+128 GB Speicherkonfiguration (Arbeitsspeicher und Speicherplatz). Um alle Inspirationen festzuhalten, ist das neue Huawei MatePad 11 mit der zweiten Generation des Huawei M-Pen kompatibel, der in Kombination mit dem Tablet ein reaktionsschnelles und konsistentes Schreiberlebnis bietet. Das neue Tablet wird Anfang August in der Farbe Matte Gray erhältlich sein, und der unverbindliche Richtpreis wird 399 Euro betragen (zur deutschen Website) – etwas für euch?

Übrigens: Im Aktionszeitraum von 2. August bis 22. August gibt es beim Kauf eines Huawei MatePad 11 den Huawei M-Pen und das Huawei Keyboard kostenlos dazu. Das Angebot gilt in Österreich nur bei teilnehmenden Handelspartnern, bis auf Widerruf und nur solange der Vorrat reicht.