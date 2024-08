Das Indie Horror Showcase Gaming-Event kehrt am 24. Oktober 2024 zurück

Freut euch auf das Indie Horror Showcase 2024! Der Stream des letzten Jahres enthielt Home Safety Hotline, Slay the Princess und mehr.

Zum Indie Horror Showcase 2024

Das Indie Horror Showcase-Event kehrt am 24. Oktober 2024 zurück. Dies ist eine “Feier der kommenden albtraumartigen Spiele”, die von Entwicklern auf der ganzen Welt gemacht wurden und von DreadXP gehostet wird, einem Indie-Verlag, der für gut aufgenommene Spiele wie The Mortuary Assistant und Sucker for Love verantwortlich ist. Das bevorstehende Streaming-Event verspricht “viel cooles neues Indie-Horror” sowohl von DreadXP als auch von vielen Drittentwicklern. Während der letztjährigen Veranstaltung wurden einige bemerkenswerte Spiele diskutiert. Dazu gehörten das jetzt schon legendäre Slay the Princess und die übernatürliche Telefonbetreiber-Simulation Home Safety Hotline.

DreadXP sagt, dass die Präsentation des letzten Jahres mehr als 60 Trailer und Ankündigungen enthielt. Die diesjährige Veranstaltung sollte irgendwo in diesen Bereich fallen. Der Herausgeber hat keinen Hinweis darauf gegeben, welche Titel in diesem Jahr auf der Suche sein sollen, aber die Einreichungen sind noch bis zum 16. September offen. Es hat Ankündigungen und Trailer von “Entwicklern aller Größen in der Indie-Horror-Szene” versprochen. DreadXP muss noch eine Premiere für den Stream bekannt geben. Ein Spiel, das wahrscheinlich ein Update erhalten wird, ist Paranormal Activity: Found Footage. Dieser Titel nutzt das Format “gefundenes Filmmaterial” aus vielen Horrorfilmen und bringt es ins Gaming. DreadXP will es schon 2026 veröffentlichen.