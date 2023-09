Slay the Princess wird am 20. Oktober 2023 für PC, Mac und Linux erscheinen

Passend zu Halloween: Mit Slay the Princess kommt ein Horror-Visual-Roman pünktlich zur Gruselsaison. Lest hier mehr!

Mehr zu Slay the Princess

Der Meta-Horror-Visual-Roman Slay the Princess hat ein fixes Releasedatum spendiert bekommen. Pünktlich zu Halloween wird Black Tabby Games Slay the Princess am 20. Oktober 2023 für PC, Mac und Linux über Steam veröffentlichen. Black Tabby Games hat sich bereits im Horror-Genre durch Scarlet Hollow bekannt gemacht, und der neueste Ableger scheint auf seine eigene Weise ziemlich erschreckend zu sein. Worum geht es? Nun, ihr wacht in den Wäldern auf, und ein Erzähler drängt euch dazu, die Prinzessin zu finden und zu töten. Es gehe um nichts weniger als die Rettung der Welt, sagt er, und es sei dringlich.

Aber … was macht ihr? Ganz à la The Stanley Parable, Undertale und Konsorten habt ihr selbst immer noch die Freiheit, Entscheidungen zu treffen. Redet ihr mit der Prinzessin, tut ihr einfach, was euch gesagt wird, oder findet ihr vielleicht das Messer gar nicht? Und was ist, wenn ihr schon einmal hier wart? Die Prinzessin erinnert sich an alles und bekommt alles mit – je nachdem, was ihr bereits getan oder nicht getan habt, kann sich die Stimmung verändern und damit auch ein Stück weit die Handlung des Spiels. Es geht um Narrative, um Geschichte und darum, euch zu fesseln. So, wie es klingt, scheint Slay the Princess das auch schaffen zu können – wenn ihr Interesse daran habt, seht euch den neuesten Trailer zum Spiel an!