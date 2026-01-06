Das bringt Anker Innovations auf der CES 2026
Anker Innovations nutzt die CES 2026, um seine Strategie als Anbieter smarter Hardware mit starkem Fokus auf KI-gestützte Alltagsprodukte zu schärfen.
Anker auf der CES 2026
Im Mittelpunkt stehen dabei neue Ladelösungen und Smart-Home-Geräte, die Energieeffizienz, Komfort und Automatisierung miteinander verbinden. Dabei gilt es stets, typische Wohnumgebungen besser zu verstehen und Routineaufgaben weitestgehend selbständig erledigen zu können. Gleichzeitig wird das Portfolio an Geräten erweitert, um mehrere Endgeräte gleichzeitig mit hoher Leistung zu versorgen und auch intelligente Anzeigen zur Überwachung zu kombinieren. Wir berichteten bereits über neue Lade- und Energielösungen, KI im Smart Home sowie weitere clevere Alltagshelfer:
- eine grandiose 13-in-1-Nano Docking Station (ab Mitte Januar erhältlich)
- soundcore AeroFit 2 Pro: Open-Ear-Kopfhörer mit ANC-Geräuschunterdrückung (ab 20. Januar erhältlich)
- der eufy S2 Saugroboter mit drei wechselbaren Raumdüften (ab Ende Januar erhältlich)
- ein Heimkino, das keine Wünsche offen lässt mit dem soundcore Nebula X1 Pro (ab 10. Februar erhältlich)
- Helferlein für Eltern: Der eufy Baby Bottle Washer S1 Pro (ab dem ersten Quartal 2026 erhältlich)
- die eufy Video Doorbell S4 sorgt für Sicherheit und Komfort (ab dem ersten Quartal 2026 erhältlich)
