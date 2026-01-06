Das bringt Anker Innovations auf der CES 2026

Anker Innovations nutzt die CES 2026, um seine Strategie als Anbieter smarter Hardware mit starkem Fokus auf KI-gestützte Alltagsprodukte zu schärfen.

Anker auf der CES 2026

Im Mittelpunkt stehen dabei neue Ladelösungen und Smart-Home-Geräte, die Energieeffizienz, Komfort und Automatisierung miteinander verbinden. Dabei gilt es stets, typische Wohnumgebungen besser zu verstehen und Routineaufgaben weitestgehend selbständig erledigen zu können. Gleichzeitig wird das Portfolio an Geräten erweitert, um mehrere Endgeräte gleichzeitig mit hoher Leistung zu versorgen und auch intelligente Anzeigen zur Überwachung zu kombinieren. Wir berichteten bereits über neue Lade- und Energielösungen, KI im Smart Home sowie weitere clevere Alltagshelfer: