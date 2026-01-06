Zukunft des Audio‑Tragekomforts: soundcore AeroFit 2 Pro

Innovation trifft Komfort: Mit den soundcore AeroFit 2 Pro stellt der Anbieter von Open-Ear-Kopfhörern ein echtes Novum vor.

So sind die neuesten AeroFit die weltweit ersten Dual Form-Earbuds, die das moderne Open-Ear-Design und eine aktive Geräuschunterdrückung (ANC) in einem System vereinen. Sie wurden speziell entwickelt für Situationen, in denen situative Wahrnehmung essenziell ist, und die anpassbaren Ohrbügel ermöglichen euch in fünf Stufen einen nahtlosen Wechsel zwischen offenem Hören und fokussiertem Klang. Der adaptive ANC-Algorithmus analysiert 380.000 Mal pro Sekunde die Umgebung und sorgt bei Bedarf für präzise Stille, ohne den Gehörgang zu verdecken. Ausgestattet mit 11,8 mm Treibern liefern die AeroFit 2 Pro ein ausgewogenes Klangbild mit klaren Höhen und sattem Bass – für ein immersives Audioerlebnis unterwegs, im Büro oder beim Sport.

Die Buds sind ab 20. Januar für 179,99 Euro auf der soundcore Webseite, bei Amazon und im Handel erhältlich. Weiter geht’s anderswo, denn klein, komfortabel und dennoch klangstark geht auch hier: Die neuen soundcore Liberty Buds (bereits erhältlich für 79,99 Euro auf der soundcore Webseite, bei Amazon und im Handel) läuten eine neue Design-Sprache mit dem ergonomischen Semi-In-Ear-Design bei soundcore ein. Mit der adaptiven ANC 3.0-Technologie und vier integrierten Mikrofonen messen die Buds alle 0,3 Sekunden die Umgebungsgeräusche und wählen automatisch den besten Modus. Mit kraftvollem Bass, klaren Höhen und AI‑Übersetzung in über 100 Sprachen via soundcore‑App sind sie Alltagsbegleiter und Kommunikationsassistent zugleich!