Sauberkeit neu definiert: eufy Bottle Washer S1 Pro

Dass eufy längt nicht mehr „nur“ für Sicherheitskameras und smarte Saugroboter steht, zeigt der neue Bottle Washer S1 Pro.

Besonders eufy Baby ist für Anker Innovations ein großes Anliegen. Deshalb erweitert das Unternehmen sein Angebot um ein Gerät, das Familien den Alltag entscheidend erleichtert: Der eufy Bottle Washer S1 Pro (schon im 1. Quartal für 399,- Euro auf der eufy Webseite, bei Amazon und im Handel erhältlich) ist das erste vollautomatische Reinigungssystem für Babyflaschen – und setzt dabei neue Maßstäbe in Sachen Hygiene, Komfort und Design. Es ist ausgestattet mit einem integrierten Wasserenthärter für eine kalkfreie Reinigung.

So verarbeitet der Bottle Washer S1 Pro bis zu acht komplette Flaschensets gleichzeitig. Die 3D HydroBlast-Technologie mit dreistufigem Hochdrucksprühstrahl entfernt selbst hartnäckigste Milchreste. Währenddessen sorgen die integrierte Dampfsterilisation bei einhundert Grad Celsius und das TurboDry-System in nur 40 Minuten für trockene, hygienisch saubere Flaschen. Ohne Restfeuchtigkeit, ohne Bakterien, ohne Aufwand eurerseits und stets zuverlässig. Alle Funktionen lassen sich bequem über die eufy App steuern.