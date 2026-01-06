Anker Nano Docking Station: Maximale Konnektivität im Taschenformat

Mit der Anker Nano Docking Station seid ihr schnell überall verbunden – und das Beste daran? Sie ist vielseitig und portabel.

Über die Nano Docking Station

Anker, Weltmarktführer beim mobilen Laden, darf auf der CES 2026 selbstverständlich nicht fehlen – und vereint mit der Anker Nano Docking Station 13-in-1 (ab Mitte Januar für 139,99 Euro auf der Anker Webseite, bei Amazon und im Handel) maximale Funktion auf minimalem Raum mit cleverer Portabilität. Es handelt sich dabei um eine modulare Docking-Lösung für alle, die Flexibilität, Performance und Stil im Arbeitsalltag verbinden wollen.

Das smarte 2-in-1-Konzept kombiniert eine leistungsstarke Basisstation für den Schreibtisch mit einem herausnehmbaren 6-in-1-Hub – ideal für den schnellen Wechsel zwischen stationärem Setup und mobilem Einsatz. Im Dock-Modus stehen Triple-Display-Support (bis 4K), 100 Watt Laden, 10 Gigabit pro Sekunde an Datenübertragung und zahlreiche Anschlüsse wie HDMI, DisplayPort, Ethernet, Audio, USB-C, USB-A sowie SD-Kartenleser zur Verfügung.