Die eigene Tür rundum geschützt: eufy Video Doorbell S4

eufy setzt mit der neuen eufy Video Doorbell S4 neue Maßstäbe für ein optimales Tracking vor der Haus- beziehungsweise Wohnungstür.

Sie ist verpackt in ein ebenso elegantes wie modernes Design. Dank eines 360-Grad-Sichtfeldes mit 180 Grad an horizontalem und vertikalem Blickwinkel sind gelieferte Pakete sowie wohlbekannte und womöglich ungebetene BesucherInnen stets im Fokus. KI-Tracking 2.0 mit automatischem Zoom erfasst Gesichter präzise und verfolgt smart die Bewegungen. Die S4 erkennt, verfolgt und fokussiert relevante Aktivitäten zuverlässig und in Echtzeit. Für gestochen scharfe Bilder sorgt die integrierte 3K-Kamera – auch nachts bei wenig Umgebungslicht – dank fortschrittlicher Sensorik mit Dual-PIR, Radar und KI-gestützten Algorithmen. Kommunikation ist bekanntlich keine Einbahnstraße, daher bringt das fortschrittliche Zwei-Wege-Audio digitale Nähe und maximale Sicherheit zugleich, auch wenn NutzerInnen selbst unterwegs sind. Ob im normalen Batteriebetrieb, verbunden über den Klingeldraht oder mit einem optional erhältlichen Solarpanel.

Die Cam wird im 1. Quartal für 279,99 Euro auf der eufy Webseite, bei Amazon und im Handel erhältlich sein. Ebenfalls neu: Die eufyCam C38. Der große Bruder der unlängst enthüllten C35 erweitert die Sicherheit auch im Innen‑ und Außenbereich. Sie verfügt über ein 360-Grad-KI-Tracking und NutzerInnen profitieren durch die PureColor‑Vision auch bei wenig Licht von einer natürlichen Bilddarstellung in Full-HD-Auflösung. Scheint die Sonne, bringt das im Lieferumfang enthaltene Solarpanel eine durchgehende Energieversorgung. Die vier Kameras kommen zusammen mit der eufy Homebase Mini für eine lokale Speicherung der Aufnahmen ohne Abokosten und sind in drei Farbvarianten erhältlich. Darunter auch in einem schicken Grün, das sich besonders gut neben Zimmerpflanzen macht und sich von gewohnten Sicherheitskamera-Lösungen abhebt.