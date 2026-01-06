Heimkino neu gedacht: Der soundcore Nebula X1 Pro

Mit dem soundcore Nebula X1 Pro lässt euer Heimkino nichts mehr zu wünschen übrig. Die absolute Oberklasse bei Beamern – und unsere restliche Berichterstattung zur CES 2026 findet ihr hier!

Mehr zum Nebula X1 Pro

Der Wintersport-Höhepunkt im Februar und das Fußball-Großereignis diesen Sommer werfen bereits ihre großen Schatten voraus. Gerade mit Blick auf gesellige Tage und vor allem Abende ist eines der Messe-Highlights schon jetzt der soundcore Nebula X1 Pro (ab 10. Februar 4.999,- Euro auf der soundcore Webseite, bei Amazon und im Handel). Der bislang leistungsstärkste Beamer des Unternehmens strotzt nur vor Tech-Stärke: Die 4K Triple‑Laser‑Technologie erzeugt mit hellen 3.500 ANSI‑Lumen gestochen scharfe, kontrastreiche Inhalte auf bis zu 300 Zoll Bilddiagonalen. Das 32,8 Kilogramm schwere Kraftpaket ist durch den ausfahrbaren Griff und die Rollen dennoch gut portabel und sowohl drinnen als auch draußen schnell einsatzbereit. Dafür sorgen auch die automatischen Fokus‑, Keystone‑ und Bildgrößeneinstellungen.

Das große Herzstück ist das innovative, im Korpus integrierte 7.1.4‑Soundsystem mit Dolby Atmos und Dolby Audio, das einen beeindruckenden Raumklang und garantiert unvergessliche Public Viewing- und Kinoerinnerungen liefern wird. Die proprietäre FlexWave‑Soundkalibrierung passt den Klang intelligent der Raumakustik an, und die geringe Wi‑Fi‑Latenz von 25 Millisekunden sorgt für ein synchrones Bild‑ und Ton‑Entertainment. Mit Google TV‑Integration und etwa nativem Netflix ist der soundcore Nebula X1 Pro ganz ohne Zweifel der zentrale Hub für Streaming‑Erlebnisse auf Kinoniveau. Frühentschlossene, die bis zum 10. Februar über die soundcore-Webseite unverbindlich vorbestellen, sparen 500,- Euro und bekommen kostenlos die Anker SOLIX C1000 Power Station für maximalen mobilen Entertainment-Spaß dazu.