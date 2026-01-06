Wischwunder trifft Duftbaum: Der eufy S2 Saugroboter

Mit dem neuen eufy S2 hebt eufy, die Smart Living-Brand von Anker Innovations, die intelligente Haushaltsreinigung auf ein neues Level.

Ausgestattet mit der führenden HydroJet 2.0 Technologie reinigt sich der längliche und stets rollende Mopp mit bis zu 360 Umdrehungen pro Minute selbst. Zudem nutzt er für Hochglanz-Ergebnisse elektrolysiertes Wasser aus der Station zur 99,9-prozentigen Keimreduzierung. Das neue AeroTurbo 2.0 sorgt für besenreinen Boden, liefert konstante 100 Air Watts bei einer beeindruckenden Saugleistung von 30.000 Pascal. 15 Newton an Druck bringen gründliche Reinigungsergebnisse, selbst bei hartnäckigstem Schmutz. Dank innovativer CleanMind KI mit 3D-Semantik-Kartierung mit hochwertigen Raum- und Flächenscans, ausfahrbarem Seitenarm und der Carpet Master Technologie – der S2 überwindet bis zu 53 Millimeter an Teppichhöhe — erreicht er zuverlässig jede Ecke des Haushaltes. Als weltweit erster Roboter seiner Art versprüht der S2 zudem drei wechselbare Raumdüfte (Zitrus-Basilikum, Bambus-Salbei und Bergamotte-Litschi) für ein sauberes und angenehm duftendes zuhause.

Die wartungsarmen Filter und der große Frischwasser- und Abwassertank machen die Nutzung bei den nur wenigen, nötigen Handgriffen komfortabel, den Rest übernimmt der eufy S2 vollautomatisch. Der Roboter ist ab 27. Januar für 1.499,- Euro auf der eufy Webseite, bei Amazon und im Handel erhältlich. Wer bis zum 26. Januar über die eufy Webseite unverbindlich vorbestellt, spart 300,- Euro und sichert sich ein Zubehör- und Duftpaket dazu. Auch in der Mittelklasse gibt es smarten Zuwachs: Der eufy Omni C28 (ab 27. Januar für 599,- Euro auf der eufy Webseite, bei Amazon und im Handel) ist die ideale Ergänzung für Haushalte mit hohem Reinigungsanspruch bei begrenztem Budget. Ausgestattet mit dem aus der S-Premiumklasse bekannten HydroJet‑System zur Echtzeit‑Bodenreinigung, automatischer Staubentleerung und automatischem Trocknen der Wischmodule, bietet er intensive 15.000 Pascal Saugleistung, die mühelos Haare und Schmutz aufnimmt. DuoSpiral‑Bürsten lösen Tierhaare ohne händisches Entwirren – für weniger Wartungs- und mehr Freizeit.