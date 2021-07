Cyberpunk 2077 war der meistgeladene PS4-Titel im Juni

Sony gab bekannt, dass Cyberpunk 2077 der meistgeladene PS4-Titel im Juni war. Überraschend, oder doch nicht? Lest mehr!

Sony hat im Juni die am häufigsten heruntergeladenen PS4-, PS5- und PSVR-Spiele enthüllt. Es überrascht genau niemanden, dass Ratchet & Clank: Rift Apart (zu unserem Review) der beliebteste PS5-Titel war. Überraschender ist, dass Cyberpunk 2077, selbst nach seiner unsanften Entfernung aus dem PSN-Store, im letzten Monat das am häufigsten heruntergeladene PS4-Spiel war.

Cyberpunk 2077 – gegen jede Vernunft

Cyberpunk 2077, das sowohl in den USA als auch in Europa die PS4-Charts anführt, ist also nach wie vor beliebt. Dass es Platz eins vereinnahmt, ist extrem spannend, denn das Game kehrte erst am 21. Juni in den PSN-Store zurück. Das bedeutet, dass es die Spitzenposition in dieser kurzen Zeit erreichte! Noch dazu warnt sogar Sony selbst die Leute davor, Cyberpunk 2077 auf einer PS4 zu spielen. Ich selber hatte bei meinem Review auf PS4 Pro kaum Probleme, und voraussichtlich im Herbst folgt wohl eine PS5-Version. Allen Widrigkeiten zum Trotz: CDPR wird es freuen!