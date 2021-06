Endlich: Cyberpunk 2077 kehrt in den PSN Store zurück

Cyberpunk 2077 war mehr als sechs Monate nicht im PSN Store. PS4-Fans dürfen aufatmen – der Titel kehrt am 21. Juni zurück!

Die Rückkehr von Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 wird am 21. Juni, mehr als 180 Tage, nachdem die PlayStation 4-Version des Spiels von Sony aus dem Verkauf genommen wurde, zurückkehren. Schuld an der Entfernung waren von Beschwerden über die Leistung des Spiels auf PS4-Konsolen. Die Rückkehr von Cyberpunk 2077 in den digitalen Laden von Sony erfolgt nach der Veröffentlichung mehrerer wichtiger Patches und Hotfixes für das Spiel durch CD Projekt Red. Aktuelle Updates haben Hunderte von Fehlern und eine verbesserte Leistung der Konsolenversionen der letzten Generation des Spiels erreicht.

Im Dezember hat Sony das Open-World-Abenteuerspiel von CD Projekt Red aus dem PlayStation Store gestrichen. Sony Interactive Entertainment sagte damals in einer Erklärung, dass es “bestrebend ist, ein hohes Maß an Kundenzufriedenheit zu gewährleisten” und anschließend das PS4-Spiel (das auch auf PlayStation 5 spielbar ist – hier geht’s zu unserem Review) aus seinem digitalen Speicher entfernt. Sony versprach volle Rückerstattungen für Kund:innen, die die digitale Version von Cyberpunk 2077 im PlayStation Store gekauft haben.

Stimmen zu Cyberpunk 2077

“Wir hätten mehr darauf achten sollen, dass es auf PlayStation 4 und Xbox One besser funktioniert”, so eine Notiz, die von Marcin Iwiński, Gründer der Muttergesellschaft CD Projekt, und ihrem Vorstand unterzeichnet wurde. CD Projekt bat Kund:innen, Rückerstattungen von Einzelhändlern zu beantragen, aber Sony hatte damals noch keine Rückerstattungsrichtlinie für digitale Einkäufe.

“SIE kann bestätigen, dass Cyberpunk 2077 ab dem 21. Juni 2021 wieder im PlayStation Store eingestellt wird”, so ein Sprecher von Sony in einer E-Mail. “Benutzer:innen werden weiterhin Leistungsprobleme mit der PS4-Edition haben, während CD Projekt Red die Stabilität auf allen Plattformen verbessert. SIE empfiehlt, den Titel auf PS4 Pro oder PS5 für das beste Erlebnis zu spielen.” Was haltet ihr davon?