Cyberpunk 2077: Phantom Liberty ändert alles, auch das Grundspiel

Der kommende kostenpflichtige Phantom Liberty-DLC von Cyberpunk 2077 (30 Euro) wird die Art und Weise, wie das Spiel gespielt wird, vollständig verändern.

Alles neu mit Phantom Liberty

In einem Interview mit Creative Director Pawel Sasko und Quest-Designerin Despoina Anetaki wurde gesagt, dass “alle Kernnetzsysteme” des Spiels „rekonstruiert oder aktualisiert” wurden. “Die größten sind die Talente und Geschicklichkeitsbäume, die komplett neu aufgebaut wurden”, so Sasko. “Wir haben Fahrzeugkämpfe hinzugefügt, die neue Verfolgungsjagden ermöglichen. Wir haben auch die KI stark erweitert und das Polizeisystem komplett überarbeitet, das von Grund auf neu aufgebaut wird und jetzt mehrere Ebenen mit mehreren Archetypen von Feinden hat, die Sie jagen werden – es ist auch in Dog Town anders als in Night City.“