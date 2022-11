Cyberpunk 2077-Erweiterung Phantom Liberty wird kostenpflichtig

CD Projekt hat bestätigt, dass Phantom Liberty, die bevorstehende Cyberpunk 2077-Erweiterung, eine kostenpflichtige Erweiterung sein wird.

Über Phantom Liberty

Nun ist es offiziell: Cyberpunk 2077 Phantom Liberty (mit Keanu Reeves und Sasha Grey) wird nicht kostenlos sein. Völlig überraschend ist das nicht, denn die Erweiterung ist groß – sie wird einen völlig neuen Bezirk von Night City eröffnen. CDPR hat schon in der Vergangenheit bewiesen, dass ihre Erweiterungen starke Stücke sind, da fallen mir beispielsweise Hearts of Stone und Blood and Wine bei The Witcher 3: Wild Hunt ein. Michal Nowakowski von CD Projekt hat das schon einmal klargestellt, und ich finde, die Erklärung macht total Sinn. Sein Wortlaut: “Es gibt – zumindest für uns – einen Unterschied zwischen DLCs und Erweiterungen. Ein DLC ist ein kleinerer Inhalt wie etwa Gewand, das wir in The Witcher 3 kostenlos verschenkt haben, das wird es auch für Cyberpunk geben.“