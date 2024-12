Croc: Legend of the Gobbos erscheint nun doch erst 2025

Argonaut Games hat sein Remaster des klassischen Plattformers Croc: Legend of the Gobbos auf das nächste Jahr verschoben.

Warten auf Croc: Legend of the Gobbos

In einer am Freitag veröffentlichten Erklärung sagte das Unternehmen, dass es beschlossen habe, die geplante Veröffentlichung des Remasters im Dezember voranzutreiben, damit es mehr Zeit mit der Arbeit an dem Spiel verbringen könnte, das nun im ersten Quartal 2025 veröffentlicht wird. “Diese Entscheidung wurde nicht leichtfertig getroffen, aber wir glauben, dass etwas mehr Zeit benötigt wird, um den letzten Schliff zu geben, um sicherzustellen, dass das Spiel die hohen Standards erfüllt, die wir anstreben und die ihr alle verdient“, heißt es. Klingt wie Copy-Paste, aber soll tatsächlich ganz ehrlich sein.

“Wir verstehen, dass diese Nachricht nach 27 Jahren des Wartens ein wenig enttäuschend sein könnte, insbesondere angesichts der bevorstehenden Weihnachtszeit. Unser Ziel war es jedoch immer, ein Spiel mit der Qualität und dem Level zu liefern, das wirklich begeistern wird. Wir danken euch für eure Geduld und Unterstützung, während wir daran arbeiten, Croc auf die bestmögliche Weise zurückzubringen.“ Das Remaster wird eine verbesserte HD-Grafik, moderne Steuerung (mit einer Option, die Steuerung des Originals beizubehalten), eine aktualisierte Kamera und Retro-Modi (selbst das fast unveränderte Original) aufweisen.