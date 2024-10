Croc: Legend of the Gobbos Remaster erscheint noch 2024

Die PC-Version des kommenden Remasters von Croc: Legend of the Gobbos wird exklusiv für GOG erhältlich sein.

Mehr zu Croc: Legend of the Gobbos

Das Spiel ist derzeit auf der Wunschliste auf der Store-Seite verfügbar und soll später in diesem Jahr veröffentlicht werden. GOG hat auch angekündigt, dass die Originalversion des Spiels beim Kauf des Remasters auch in die Bibliotheken der Spieler aufgenommen wird. Im August wurde bekannt gegeben, dass der Croc-Entwickler Argonaut Games erneut erweckt wurde und dass Croc der erste von zahlreichen Argonaut-Titeln sein würde, die zurückgebracht werden. Das Remaster wird eine verbesserte HD-Grafik, moderne Steuerung (mit einer Option, die Tanksteuerung des Originals beizubehalten), eine aktualisierte Kamera und Retro-Videomodi aufweisen. Alle, die Retro-Ästhetik wollen, haben jedoch auch Zugang zur PC-Version des Spiels von 1997, die auf modernen PCs läuft.

“Das Croc-Remaster zielt darauf ab, die Fantasie der Spieler mit seiner verbesserten HD-Grafik, der aktualisierten modernen Steuerung und einem authentischen Gameplay-Erlebnis wiederzubeleben, das die Spieler in das goldene Zeitalter des Spielens zurückversetzt”, sagte Argonaut-Gründer Jez San in einer Erklärung. “Croc Legend of the Gobbos ist sowohl eine nostalgische Rückkehr für Retro-Gamer als auch ein aufregendes neues Abenteuer für Erstbesucher. Wir haben uns verpflichtet, dieses Remaster einem möglichst breiten Publikum zugänglich zu machen, damit Fans von PlayStation, Nintendo Switch, Xbox und PC auf GOG die Magie und den Spaß an Croc erleben können.“ Richtig: Neben der PC-Version auf GOG kommt das Croc-Remaster auch auf PlayStation- und Xbox-Konsolen sowie Nintendo Switch!