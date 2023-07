Cliffhanger Games arbeitet an einem Black Panther-Spiel

Electronic Arts hat angekündigt, dass ein Black Panther-Spiel im kürzlich gegründeten internen Studio Cliffhanger Games in der Entwicklung ist.

Mehr zu Black Panther

EA gab an, dass das Studio 2021 gegründet wurde und wird von Kevin Stephens geleitet, der während der Entwicklung von Mittelerde: Schatten von Mordor und Mittelerde: Schatten des Krieges der Chef war. Zusätzlich zu den Anführern dieser Spiele umfasst das Team von Cliffhanger laut EA Veteranen von Franchises wie Halo, God of War und Call of Duty. Das originale Third-Person-Einzelspieler-Spiel Black Panther wird in Zusammenarbeit mit Marvel Games entwickelt. “Wir möchten, dass unser Spiel den Spielern ermöglicht, zu spüren, wie es ist, dem Black Panther-Mantel auf einzigartige, storybasierte Weise würdig zu sein, und wir möchten, dass Cliffhanger Games jeden in unserem Team befähigt, während wir zusammenarbeiten, um diese erstaunliche Welt zum Leben zu erwecken”, sagte Stephens.

“Wir sind noch früh in der Entwicklung mit einem langen Weg vor uns, aber wir wissen, dass die Grundlage für jede großartige Geschichte darin besteht, ein erfahrenes Team mit verschiedenen Stimmen und Perspektiven aufzubauen, und das ist es, was wir aufbauen wollen, besonders mit einem Superhelden, der so wichtig ist wie Black Panther. Wir sind bestrebt, den Fans ein definitives und authentisches Black Panther-Erlebnis zu bieten und ihnen mehr Entscheidungsfreiheit und Kontrolle über ihre Erzählung zu geben, als sie jemals in einem storybasierten Videospiel erlebt haben”, fügte Stephens hinzu. “Wakanda ist ein reicher Superhelden-Sandkasten, und unsere Mission ist es, eine epische Welt für Spieler zu entwickeln, die Black Panther lieben und die Welt von Wakanda genauso erkunden wollen wie wir.“