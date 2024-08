Civilization 7 erscheint offiziell noch vor dem 31. März 2025

Civilization 7 wurde für eine Veröffentlichung 2025 angekündigt, aber jetzt hat Take-Two Interactive ein bestimmtes Veröffentlichungsfenster bestätigt.

Über Civilization 7

Laut dem neuesten Ergebnisbericht des Unternehmens wird Sid Meier’s Civilization 7 im 4. Quartal des Geschäftsjahres 2025 veröffentlicht. Das bedeutet einen Erscheinungstermin noch vor dem 31. März 2025. “Regieren Sie als einer von vielen legendären Führern aus der gesamten Geschichte”, heißt es in der aktuellen Beschreibung des Spiels. “Erstellen Sie Ihre Zivilisation, bauen Sie Städte und architektonische Wunder, um Ihr Territorium zu erweitern, erobern oder kooperieren Sie mit rivalisierenden Zivilisationen auf der Suche nach Wohlstand und erkunden Sie die weiten der unbekannten Welt. Werden Sie ein Imperium aufbauen, das den Test der Zeit übersteht?”

Der erste vollständige Blick auf das Spiel wird wohl während der Future Games Show später in diesem Monat stattfinden. Die Future Games Show wird am Mittwoch, den 21. August während der gamescom 2024 ausgestrahlt. Der erste Gameplay-Enthüllungs-Trailer wird während der Opening Night Live am 20. August kommen. Das sind alles Dinge, auf die wir uns freuen können. Gehört auch ihr zu den Strategie-Füchsen und schielt mit Argusaugen auf den August? Sagt es uns in den Kommentaren!