gamescom 2024: Erstes Gameplay zu Sid Meier’s Civilization 7 bestätigt

Ein Gameplay-Showcase für Sid Meier’s Civilization 7 kommt später in diesem Monat, hat 2K bestätigt – nämlich während der gamescom 2024!

Das erste Gameplay-Material wird während der Opening-Live-Show der gamescom 2024 gezeigt, die am 20. August um 20 Uhr beginnt. Kurz nach Abschluss der Opening Live werden 2K und der Entwickler Firaxis ihr eigenes Gameplay Showcase-Video auf dem Firaxis Twitch-Kanal und dem offiziellen Civilization YouTube-Kanal moderieren. Dieser Showcase beginnt am 20. August um 22:30 Uhr und dauert mehr als 20 Minuten, wobei 2K “exklusive Einblicke und tiefe Einblicke in neue Funktionen und Innovationen” verspricht. Alle, die vom 21. bis 25. August an der Messe teilnehmen, können das Spiel dann am offiziellen Civilization VII-Stand in Halle 6 in Aktion sehen. Das siebte Spiel der Civilization-Serie wurde im Juni während des Summer Game Fest offiziell angekündigt. Civilization 7 wird 2025 veröffentlicht und auf PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch, PS4 und Xbox One veröffentlicht.