CES 2025: Mova kündigt neue Produkte und 3-Jahre-Garantie an

MOVA stellt zum ersten Mal auf der CES aus und präsentiert „MOVA Innovation“ mit mehreren bahnbrechenden Smart Home-Technologien.

Das Motto von MOVA auf der CES lautet: „Meet Change, MOVA Forward“ – ein Ausdruck für Aufbruch, Innovation und die Vision einer vernetzten Zukunft. Es symbolisiert nicht nur die spannende Entwicklung der Marke MOVA, sondern auch die Einladung an Verbraucher, gemeinsam die Möglichkeiten von Smart-Home-Technologien zu entdecken und zu nutzen.

Unter dem Motto „Premium, Innovativ, Stilvoll“ lädt MOVA Besucher:innen herzlich an seinen CES-Messestand ein, um die Premiere spannender neuer Produkte zu erleben. Die Marke präsentiert eine beeindruckende Auswahl an Smart-Home-Innovationen: von intelligenten Reinigungsgeräten wie Robotern, Nass- und Trockenstaubsaugern sowie kabellosen Staubsaugern bis hin zu hochwertigen Körperpflegeprodukten wie Haartrocknern und elektrischen Zahnbürsten. Ergänzt wird das Portfolio durch praktische Haushaltsgeräte, darunter Kaffeeautomaten, Fritteusen und Roboterrasenmäher. MOVA vereint Technologie, Design und Funktionalität zu einem harmonischen Gesamtbild für ein modernes Zuhause.

Innovative Technologieprodukte

Innovatives Staubsaugen mit höchster Saugkraft und intelligenter Sensorik

Auf der CES 2025 präsentiert MOVA zum ersten Mal zwei brandneue innovative Technologien: „MopSwap Hub“ und „RoboSwing FlexTrack“ zusammen mit der gesamten Palette seiner Roboterstaubsauger der Z-, V-, P- und E-Serie. Dabei stehen insbesondere die kommenden Flaggschiffe V50 Ultra und Z50 Ultra im Mittelpunkt.

Bei den Technologien ist der MopSwap Hub in die Basisstation integriert, in der drei spezielle Arten von Mop-Pads untergebracht sind und zwischen denen je nach Bodenoberfläche automatisch gewechselt wird. Dieses intelligente System macht manuelle Eingriffe überflüssig und sorgt jedes Mal für eine optimale Reinigungsleistung. Das automatische Karussellsystem des Hubs wählt den passenden Mopp für Fliesen, Holzböden und die allgemeine Reinigung aus und setzt ihn punktgenau ein.

Der RoboSwing FlexTrack ist ein neuartiger, ausziehbarer Wischmopp, der mit höchster Präzision die Ecken reinigt, einen gleichmäßigen Druck ausübt und dafür sorgt, dass keine Flecken übrig bleiben und eine erneute Reinigung überflüssig wird. Außerdem passt sich der RoboSwing FlexTrack auf intelligente Weise an verschiedene Reinigungsanforderungen an. Er fährt aus, wenn schwer zugängliche Stellen wie Ecken und Kanten zu erreichen sind, und zieht sich ein, wenn er nicht benötigt wird, so dass jeder Winkel des Hauses gereinigt wird. Dieser innovative Mopp bietet ein hervorragendes Reinigungsergebnis für Teppiche und Ecken.

Der V50 Ultra, das neue Flaggschiff von MOVA, zeichnet sich durch zahlreiche innovative Funktionen aus, darunter FlexiRise™ Navigation, eine doppelte mechanische Armverlängerung und eine maximale Hindernisüberwindung von 6 cm. Der V50 Ultra nutzt zwei Kerntechnologien von MOVA: Den TurboForce7-Motor, der mit 24.000 Pa eine branchenweit führende Saugleistung bei minimaler Geräuschentwicklung bietet, und das DuoSolution™-System mit einem doppelten Reinigungsfach zur Beseitigung von Haustiergerüchen für eine frische, haustierfreundliche Umgebung. Der V50 Ultra erhielt zahlreiche prestigeträchtige Auszeichnungen, darunter den Best of CES Award von Yanko Design und den CES Innovation Award von Slashgear, was MOVAs Engagement für Innovation und Stil unterstreicht.

Der Z50 Ultra hingegen integriert drei Kerntechnologien von MOVA Innovation: 36°C Thermostatic HydroSync™ Mopping für eine effektive Fleckentfernung, Real-time Mop Fluffing Tech zur Gewährleistung einer kontinuierlichen Reinigungseffizienz und Triple-Intelligence AI Sensing Tech zur Anpassung der Reinigungsstrategien an unterschiedliche Verschmutzungsgrade. So wird eine kraftvolle und effiziente Bodenreinigung gewährleistet.

Überlegenes Heißwasserwischen und KI-gesteuertes leises Trocknen

Mit der Vorstellung der K-, M- und X-Serie und dem Debüt des neuen Nass- und Trockensaugers X4 Pro unterstreicht MOVA auf der CES 2025 seine Kompetenz in der Bodenreinigung. Der leistungsstarke X4 Pro, der 2025 auf den Markt kommt, bietet Neuerungen zur Verbesserung der Wisch- und Trockenleistung für makellos saubere Hartböden.

Der X4 Pro erreicht die zehnfache Fleckenentfernungsleistung mit MOVA Innovation’s 176°F (80°C) *Hot Water Mopping und SpotHeat™ Spray Cleaning. Durch Drücken einer Taste wird ein 10-sekündiger Heißwassersprühstoß mit 20.000Pa** ausgelöst, der hartnäckige Flecken schnell verdünnt und auflöst, insbesondere solche, die sich auf dem Fußboden verfestigt haben. Auf diese Weise wird die Reinigung zum Kinderspiel, ohne dass Gerüche zurückbleiben, und die Böden bleiben strahlend sauber und fleckenfrei.

Die Leichtigkeit des kabellosen Mähens

MOVA stellt außerdem den Mähroboter MOVA 600 vor, der den Garten besonders gepflegt aussehen lässt. Dieser intelligente Mähroboter ist mit der UltraView-Umweltsensortechnologie ausgestattet, die virtuellen Grenzen zügig absteckt, Standorte genau kartiert und Hindernissen problemlos ausweicht. Eine Reihe von anpassbaren Einstellungen und Bedienelementen, die über die App zugänglich sind, erfüllen alle persönlichen Anforderungen.

MOVA kündigt auf der CES 2025 eine weltweite Drei-Jahres-Garantie an, die den Kunden Sicherheit und Unterstützung auf höchstem Niveau bietet

Auf der CES 2025 kündigt MOVA seine neue globale Drei-Jahres-Garantie an, mit der das Unternehmen sein Engagement für die Kundenzufriedenheit unterstreicht und eine langfristige Sicherheit und Unterstützung für seine hochmodernen Smart-Home-Innovationen gewährleistet. Das dreijährige globale Garantieprogramm gilt für verschiedene Produktkategorien, darunter Roboterstaubsauger, Nass- und Trockensauger sowie kabellose Staubsauger. Verbraucher können auf der offiziellen Website von MOVA detaillierte Informationen über die Garantieabdeckung und die in ihrem Gebiet verfügbaren Optionen abrufen.

Die Präsenz von MOVA auf der CES 2025 spiegelt das Engagement des Unternehmens wider, innovative Technologien permanent weiterzuentwickeln und damit das Leben zu Hause zu verbessern. Durch die Verbindung von Funktionalität und intelligentem Design will MOVA die Vielfalt der Haushaltsgeräte verändern und so den Weg für eine besser vernetzte und effizientere Zukunft bereiten.