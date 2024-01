CES 2024: Sony wird teilnehmen, Präsentation wird auf YouTube gestreamt

Die CES 2024 findet am 8. Jänner statt und zeigt, an welchen neuen Technologien und Ideen Unternehmen gearbeitet haben.

Mehr zu Sony auf der CES 2024

Die Veranstaltung im nächsten Jahr findet am 8. Januar 2024 in Las Vegas statt. Sony hat bestätigt, dass es da sein wird, und wir können seine Präsentation um zwei Uhr morgens (oder halt dann tags darauf) auf seinem offiziellen YouTube-Kanal streamen. Als eine der weltweit größten Technologieveranstaltungen beschrieben ist die CES immer interessant und sie zeigt, welche Errungenschaften der Technologie demnächst auf uns zukommen. Dies könnte von Fernsehern bis hin zu Kameras und anderer Elektronik reichen, die von der Tech-Welt hergestellt wird. In diesem Jahr zielt Sony darauf ab, sich auf das Ziel des Unternehmens zu konzentrieren, “die Welt mit Emotionen durch die Kraft von Kreativität und Technologie zu erfüllen”.