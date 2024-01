CES 2024: 90 Tage Ruhe dank Dreame Z10 Station-Staubsauger

Der Dreame Z10 Station ist mehr als ein kabelloser Staubsauger! Mit seiner automatischen Entleerungsstation ist lästiges Ausleeren Geschichte.

Über den Dreame Z10 Station

Denn nach dem Saugen und einem einfachen Knopfdruck wird der Staub dank eines mehrschichtigen Filtersystems automatisch in nur 10 Sekunden in die Station entleert. Dank der 2,5L Fassungsvermögen ist daher bis zu 90 Tage Schluss mit Staub. Ein antibakterieller Filter in der Station hemmt das Wachstum von Bakterien und sorgt so für saubere und geruchsfreie Luft. Der Dreame Z10 Station hat eine Laufzeit von 65 Minuten ohne Unterbrechung und ist damit ideal für ausdauernde Reinigungsaufgaben. Der leistungsstarke Akku und der schnelle Motor mit 108.000 U/min sorgen dafür, dass Haare, Schmutz, Staub und alle anderen Rückstände in allen Räumen effektiv entfernt werden. Die Bürste verfügt über V-förmig angeordnete Borsten, die den Schmutz besser aufsaugen, so wie beim bereits getesteten Dreame R20.

Es gibt auch blaue LEDs, die in einem Winkel von 138° leuchten und helfen, selbst kleinste Schmutzpartikel auf Böden und Teppichen zu erkennen und zu entfernen. Für den Z10 Station sind zwei Bürstenköpfe erhältlich, die optimal an jede Situation angepasst sind. Die Multi-Flächen-Bürste ist mit einem Kamm ausgestattet, mit dem Haare ganz einfach aufgesaugt werden können. Mit der weichen Bürste mit Walze können wir verschiedene Arten von Rückständen wie Schmutz, Staub und Haare auf einer Vielzahl von Hartböden entfernen. Darüber hinaus bietet die Z10 Station eine große Auswahl an leicht austauschbarem Zubehör für den täglichen Gebrauch. Der Dreame Z10 Station wird zur UVP von 499,09 € im Dreame Onlineshop sowie im Online- und Einzelhandel verfügbar sein.