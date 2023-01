CES 2023: Gran Turismo 7 und Beat Saber kommen auf PS VR2

Jim Ryan, CEO von Sony Interactive Entertainment, hat auf der CES 2023 bestätigt, dass Beat Saber sowie Gran Turismo 7 für PS VR2 erscheinen.

Mehr zu den PS VR2-Titeln

Die VR-Version von Gran Turismo 7 wurde vom Präsidenten und CEO von Sony Interactive Entertainment Jim Ryan auf der CES 2023 angekündigt und wird bei der Einführung des Headsets als kostenloses Upgrade erscheinen. Ein Veröffentlichungsdatum für Beat Saber wurde nicht angegeben, hier geht es jedenfalls zu unserem Review des Spiels. Allerdings würde es mich wundern, wenn es kein Launch-Titel wird, da es das Game schon eine Weile für eine Vielzahl von Plattformen gibt! Ryan bekräftigte zudem, dass “mehr als 30 Spiele” für das Startfenster des Headsets entwickelt werden. Das ist mehr als erwartet, denn Sony sagte letztes Jahr, dass es mehr als 20 Spiele für die Einführung von PlayStation VR2 bereithalten würde.

PlayStation VR2-Besitzer können jedoch keine vorhandenen PlayStation VR-Spiele spielen, nachdem Sony letzten Monat enthüllt hat, dass das neue Headset nicht abwärtskompatibel sein wird. Zu unterschiedlich sei die Technik, und zu groß die Differenz der Hardware. PlayStation VR2 wird am 22. Februar 2023 veröffentlicht. Es kostet 599,99 Euro und enthält das PS VR2-Headset, die PS VR2 Sense-Controller und Stereo-Kopfhörer. Es gibt auch ein Paket um 649,99 Euro, das einen PlayStation Store-Gutscheincode für den Starttitel Horizon Call of the Mountain enthält. Eine separate Ladestation für das Headset, mit der Spieler die PS VR2 Sense-Controller aufladen und gleichzeitig die USB-Anschlüsse der PS5-Konsole freihalten können, kostet 49,99 Euro.