Sonys PS VR2 erscheint am 22.2.2023, hier sind die Preise

Sonys PS VR2 hat nun endlich ein Vorbestelldatum samt Preisen bekommen. Aber Vorsicht: Österreicher:innen gehen zunächst leer aus…

Das Warten hat ein Ende: Hier ist das PS VR2-Line-Up und die empfohlenen Verkaufspreise laut PlayStation Blog für jedes Produkt. Die Verfügbarkeit in jedem Land unterliegt den örtlichen Einfuhrbestimmungen. Es gibt die normale PlayStation VR2 – sie wird 599,99 Euro kosten. Sie enthält ein PS VR2-Headset, PS VR2 Sense-Controller und Stereokopfhörer. Dann gibt es ein Horizon Call of the Mountain-Bundle um 649,99 Euro, das ebenso einen PlayStation Store-Gutscheincode für Horizon Call of the Mountain beinhaltet. Zu guter Letzt darf auch eine Ladestation für PlayStation VR2 Sense-Controller nicht fehlen – sie kostet 49,99 Euro.

Während dieser ersten Einführungsphase für unser Next-Gen-Headset können Spieler:innen in den USA, Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Belgien, den Niederlanden und Luxemburg PlayStation VR2 zunächst ausschließlich über den Online-Shop von PlayStation unter direct.playstation.com vorbestellen. Vorbestellungen beginnen am 15. November und Spieler:innen können sich ab heute für Vorbestellungen registrieren. Bestellungen von PlayStation VR2-Headsets und -Bundles über direct.playstation.com werden während der gesamten Woche nach der Veröffentlichung versandt. Für Österreich heißt es also weiterhin abwarten! Was haltet ihr von dem Move, dass das Headset nochmal so viel wie eine PS5 (und mehr) kostet?