CD Projekt Red: Neues Gwent-Spiel in der Mache

Heute hat CD Projekt Red (über IGN) ein neues eigenständiges Singleplayer-Gwent-Spiel mit dem Codenamen “Project Golden Nekker” enthüllt.

Über Gwent

Das Minispiel Gwent von The Witcher 3 entwickelte sich zu einem vollständigen Spiel, das auf allen Plattformen, einschließlich Mobilgeräten, veröffentlicht wurde. Es bekam dann ein ausgewachsenes Singleplayer-Abenteuer auf PC- und Konsolenplattformen in Form des ausgezeichneten Thronebreaker: The Witcher Tales, das auch auf Mobilgeräte kam. Nun also ein neues Erlebnis für Karten-Fans – Project Golden Nekker zielt darauf ab, ein fesselndes Singleplayer-Gwent-Erlebnis zu bieten.

Golden Nekker wird auch seine eigenen Karten haben, die man noch nie zuvor gesehen hat. Angeblich wird es noch in diesem Jahr veröffentlicht, und mehr Infos sind noch spärlich. Es ist wahrscheinlich, dass der erste Start nur auf dem PC, oder auf dem PC und Konsolen stattfinden wird. Ob CD Projekt Red auch hier wieder einen Port auf Mobilgeräte erwägt? Es wäre auf jeden Fall cool, denn ein Kartenspiel geht immer zwischendurch – was meint ihr dazu?