Capcom-Streams im März konzentrieren sich auf sechs Spiele

Der erste Stream mit dem Titel “Capcom Highlights” wird am 7. März um Mitternacht ausgestrahlt, der zweite folgt am 11. März um Mitternacht. Jeder Stream wird 15-20 Minuten lang sein, wobei sich der erste auf Kunitsu-Gami: Path of the Goddess und (natürlich) Dragon’s Dogma 2 konzentriert. Der zweite Stream wird Street Fighter 6, Exoprimal, Monster Hunter Stories und Monster Hunter Now thematisieren. “Wir werden die neuesten Informationen über die bald erscheinenden Titel zur Verfügung stellen und der Welt ein Update über den aktuellen Stand von Capcom geben”, sagte der Herausgeber. “Diese Veranstaltung wird keine Updates zu Monster Hunter Wilds enthalten”, fügte Capcom hinzu. Was soll Kunitsu-Gami eigentlich sein? Seht selbst:

Dragon’s Dogma 2 wird am 22. März für PC, PS5 und Xbox veröffentlicht. Die Action-RPG-Fortsetzung wird Capcoms erstes 70-Dollar-Spiel sein, und es wird angenommen, dass sich der Herausgeber möglicherweise auf die Veröffentlichung einer Demo vorbereitet. Im vergangenen Juni angekündigt folgt Kunitsu-Gami: Path of the Goddess “der Tradition wirklich einzigartiger Titel wie Okami und Shinsekai – Into the Depths”, so Capcom. „Erleben Sie eine unglaubliche Welt, in der die traditionelle japanische Ästhetik durch die Kraft von RE Engine zum atemberaubenden Leben erweckt wird. Genießen Sie ein einzigartiges Gameplay-Erlebnis, das Action und Strategie verbindet. Erleben Sie einen epischen Zusammenstoß zwischen dem Geisterreich und den sterblichen Menschen”.

Stream 1 ist hier zu finden: