BURGA-Test: MagSafe-Powerbank, iPhone 12 Pro– und Google Pixel-Hüllen

Hersteller BURGA hat uns nochmals mit Handyhüllen beglückt. Auch eine Powerbank ist mit von der Partie – was kann das alles?

Hüllen für Pixel-Geräte

Dank dem trendigen Unternehmen durften wir uns gleich zwei Hüllen (diese hier und diese hier) für das Google Pixel 8 (zu unserem Test) ansehen. BURGA beschreibt die Tough-Hülle als ultimativen Eisbrecher – vorbei sind die Zeiten von langweiligen Mustern. Wir dürfen also mit tollen Designs, die alle Blicke auf sich ziehen, rechnen, und zudem soll auch die Hülle als solches wertig sein. Stoßfest soll alles sein, und gleichzeitig sind die Hüllen weder klobig noch langweilig. Ob euer Smartphone jetzt zum Hingucker wird, ist euch überlasse, aber grundsätzlich können wir mit der gewohnten Qualität des Herstellers rechnen!

Als Tough-Hülle gibt es zwei Schichten: Eine weiche Silikonschicht, die ihr auf euer Smartphone setzt, und die Hartschalenhülle für vollen Schutz. Natürlich ragt sie an jeder Ecke leicht hervor, sodass Stürze auf gerade Böden kein Problem darstellen. Zudem bietet sie einen guten Grip für sicheren Halt, dabei fühlt sich die Smartphone-Hülle tatsächlich rutschfest an, ohne gummiert zu sein oder klebrig zu wirken. Gleichzeitig ist es eine Freude, jederzeit die Designs binnen Sekunden tauschen zu können, wenn man das möchte! Im Test passte alles haargenau und machte über den gesamten Testzeitraum alles richtig.

BURGA-Powerbank im Test

Weiters haben wir eine MagSafe-Powerbank vom Hersteller in Almond Latte zugeschickt bekommen. Darin könnt ihr bis zu 5.000 mAh Energie speichern, und das reicht in der Regel für eine komplette Ladungen. Dank USB-C-Anschluss lassen sich alle aktuellen Geräte aufladen. Die darin verbaute Schnellladetechnologie kann dabei bis zu 20 Watt bereitstellen. Die Powerbank ist genauso hochwertig verarbeitet wie die Hülle, und sowohl von Optik, Haptik als auch Gewicht passt hier einfach alles zusammen. Beim Laden gibt es keine Geräusch- oder Wärmeentwicklung, Letztere hält sich wirklich gut im Rahmen. Eine Anzeige über eure Energiereserven gibt es ebenfalls, dafür sind vier LEDs als Restleistungsanzeige verbaut.

Wie schlägt sich die Powerbank nun im Alltag? Sie tut exakt das, was sie soll. Der Mix zwischen Luxusartikel und praktischem Akku-Pack macht auf jeden Fall stets eine gute Figur, ob es nun in der Tasche oder am Tisch ist. Dadurch, dass ihr sogar zwei Geräte auf einmal (einmal kabelgebunden, einmal kabellos) laden könnt, ist sie auch äußerst vielseitig, und die edle Aufmachung schadet dabei nicht. Unangenehme Überraschungen gab es in keinem Fall, und das mitgelieferte Kabel ist ebenfalls sehr hochwertig und wirkt langlebig. In etwa vier Stunden ist die Powerbank wieder schonend aufgeladen, auch das spricht für eine lange Lebensdauer bei diesem Produkt. Wer einmal die Vorzüge von Apples MagSafe-Peripherie erkannt hat, freut sich über Geräte wie diese Powerbank von BURGA!

iPhone 12 Pro: Tough

BURGA selbst beschreibt die Tough-Hülle (UVP 49,95 Euro) als Schutz mit Stil, denn so wie die Hülle für das Pixel 8 weiter oben werden hier Schutz und Style kombiniert. Ans Handy steckt ihr eine weiche Silikonhülle, und das Design ist ein Extra-Teil. Warum dieser Mehraufwand, was ist daran der Vorteil? Die farbige Design-Hartschalenhülle lässt sich dann in Windeseile ohne großen Aufwand austauschen. So könnt ihr, falls ihr mehrere besitzt, hier problemlos eine Anpassung binnen Sekunden vornehmen. Damit nicht genug, es wird selbst durch oftmaligen Wechsel euer Gerät nicht beschädigt, da die Reibung nur an der Silikonhülle passiert. Diese wiederum hält fest am Smartphone und lässt keinen Schmutz oder sonstwas durch. Das macht die wandlungsfähige Hülle natürlich empfehlenswert für alle Lebenslagen!

Im Alltag ist die Hülle ganz einfach draufzustecken. Wie schon bei den anderen Modellen, die wir getestet haben, habt ihr so die Möglichkeit, flugs zwischen den Designs zu wechseln. Für welche Optik ihr euch auch entscheidet, sie fühlt sich sehr sleek und elegant an. Je nach Design könnt ihr hier zwischen auffällig und doch eher dezent wechseln. Alleine der Hochglanz-Faktor gibt einen sehr schicken und eleganten Vibe, das passt! Die Hülle schützt zudem wie angepriesen die Kanten und die Kameras, und sie rutscht nicht in der Hand. Das iPhone 12 Pro wird von der Hülle nicht beeinträchtigt. Alle Knöpfe des Smartphones fühlen sich smooth an und behalten ihre Haptik. Sowohl der Druckpunkt wie auch die Leichtgängigkeit der Buttons bleiben unverändert – das ist schon ein starkes Stück!

Elite-Hülle fürs iPhone 15 Pro

Mit diesen Protektoren will BURGA nichts weniger als einen neuen Standard für Handyhüllen etablieren. Der Hersteller selbst beschreibt diese Elite-Hülle als wahnsinnig schön, extrem schützend und eben wahrhaftig Elite. So weit, so gut, und die UVP beträgt 74,90 Euro! Der Premium-Look wird durch auffällige goldene Metall-Details unterstrichen, das sorgt für Luxus – gerade die Einfassung rund um die Kamera-Insel zieht die Blicke auf sich. Damit bei einem Sturz nichts passiert, sind die Rahmen rund um den Bildschirm und die Kamera um 1,5 mm erhöht. Jeder glatte Boden kommt daher zuerst mit der Handyhülle in Berührung, egal, wie unglücklich euer Smartphone gerade fallen mag. Damit hier nichts passiert, wird dank Stoßdämpfung bis zu 90 % der Aufprallkraft absorbiert. Handyanhänger finden ihren Platz, und dank Punktmuster sorgt die Hülle für einen sicheren Halt. Wie schlägt sich das Ganze im Alltag?

Nun, diese Hülle hat ihren Namen durchaus verdient. Denn die Elite unter den Handyschutz-Geräten ist auch trotz des verstärkten Randes nicht allzu steif und das macht sie sehr gut zum Abnehmen und Draufstecken. Das Unglaubliche daran: Sie fühlt sich, obwohl sie merkbar besser schützt, nicht zu massiv an. Zudem ist sie leicht, und die Hauptkamera ist noch besser geschützt – das führt zu einem gefühltem Mehr an Sicherheit. Das ist ideal, vor allem, wenn man ein Handy jenseits der 1.000,- Euro in den Händen hält! Optisch sind die gepunkteten Ränder so eine Sache: Sie gefallen euch oder eben nicht. Unbestritten bleibt jedoch, dass ihr diese Hülle auch mit nassen Händen dadurch gut greifen und halten könnt. Wenn ihr einem fordernden Lifestyle nachgeht, gibt es hiermit die höchste Schutzklasse!