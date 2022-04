Bugsnax kommt Ende April auf PC, Xbox und Nintendo Switch

Bugsnax kommt am 28. April zusammen mit dem zuvor angekündigten DLC The Isle of Bigsnax auf Steam, Switch- und Xbox-Konsolen. Lest mehr!

Über Bugsnax

Das Spiel und sein DLC werden auch Xbox Game Pass- und PC Game Pass-Abonnent:innen zur Verfügung gestellt. Es erschien ursprünglich 2020 als PS5-Titel, und in unserem Test fanden wir das Gesamtpaket recht süß. Ihr wurdet von der Entdeckerin Elizabert Megafig eingeladen, allerdings findet ihr sie nirgends. Eure Aufgabe ist es dann, die 100 Halb-Käfer-Halb-Snack-Kreaturen zu entdecken, anzulocken und zu fangen. Gleichzeitig werdet ihr die Bewohner:innen der Insel finden und so die Umgebung wieder mit Leben füllen.

Habt ihr dann das Lager und die Crew „gerettet“, gibt es den DLC The Isle of Bigsnax abzuarbeiten. Da gibt es noch mehr zu tun – neue Aufgaben, neue Hüte, und ihr dürft dann sogar eure eigene Hütte dekorieren. Der Indie-Hit ist kinderfreundlich und zugänglich, versprüht seinen ganz eigenen Charme und spart nicht mit Wortwitzen. Das Game ist allerdings nicht recht umfangreich, denn die Hauptkampagne von Bugsnax dauert etwa sieben Stunden, und die zusätzlichen Inhalte auf der Isle of Bigsnax sind in etwa vier Stunden erledigt. Jedenfalls kommen ab 28. April auch PC-, Xbox- und Nintendo Switch-Spieler:innen in den Genuss! Werdet ihr euch den Titel holen?