Bugsnax kommt 2022 nun auch auf Steam!

Das fröhliche, gruselige Monster-Fan-Abenteuer Bugsnax fügt eine weitere Plattform hinzu. Steam-Fans können sich bereit machen!

Über Bugsnax

Der Entwickler Young Horses gab heute bekannt, dass Bugsnax irgendwann im nächsten Jahr auf Steam (zur Website) kommen wird. “Wir sind so aufgeregt, Bugsnax einem neuen Publikum auf Steam zu bieten”, sagte der Creative Director und Schriftsteller von Young Horses, Kevin Zuhn, in einer Erklärung. “Wir werden einige spannende Nachrichten und ein paar saftige Überraschungen haben, um die Leute noch in diesem Jahr wieder über Bugsnax zu sprechen.”

Bugsnax wurde letztes Jahr für PlayStation 4, PS5 und PC über Epic veröffentlicht und war gleich nach seinem Erscheinen auch auf PlayStation Plus. In unserem Test konnten wir uns davon überzeugen, wie das Spiel die Analyse und Erfassung von Wildtieren mit einer surrealen, aber herzerwärmenden Geschichte über den Titel Bugsnax vermischte. Wäre dieser Titel etwas für euch? Hier ein Trailer für Unentschlossene: