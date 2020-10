Bugsnax wird erster PS5 PS Plus November Titel

Noch mehr Käfer, aber als Snack

Und mit Käfern geht es weiter, denn am Releasetag der PS5 erscheint dann noch kostenlos für PS Plus Mitglieder Bugnsax. Zitat aus dem Spiel: „Amazing, aren’t they? Half bug, half snack!“. Tatsächlich laufen Wesen bei Bugnsax durch die Spielwelt, die halb Snack und halb Käfer sind. Was für eine wirre und gleichzeitig ulkige Idee! Ich hätte gerne die Gesichter bei Sony gesehen, wie diese Idee per Elevator-Pitch dem Sonyvorstand präsentiert wurde. Die EntwicklerInnen von Young Horses verrieten dazu folgendes:

„Wir haben dieses charmante, schräge Spiel in den letzten sechs Jahren entwickelt und den größten Teil dieser Zeit im Geheimen daran gearbeitet, um die Überraschung nicht zu verderben. Es ist also ziemlich surreal, dass unser Spiel nicht nur in wenigen Wochen endlich erhältlich sein wird, sondern dass Tausende von Spielern es auch gleich am ersten Tag auf ihrer neuen PS5 genießen können. Es war ein ziemlich wilder Ritt.“