BT7350: Brauns neuer Brattrimmer im Test

Nach dem überaus positiven Ergebnis beim Braun Multi-Gromming-Kits habe ich mir nun den – ich nennen ihn jetzt mal – kleineren Bruder in Form des Barttrimmers BT7350 angeschaut. Ob auch dieser in meinem Test besteht, erfahrt ihr in den folgenden Zeilen.

Bevor wir voll in den Test einsteigen, hier auch noch ein Statement, des Designexperten Benjamin Wilson von Braun, worauf es Braun bei den eigenen Produkten ankommt:

Designexperte bei Braun, sagt: „Wir wissen, dass es für Männer – insbesondere aus der Gen Z – absolut wichtig ist, einen einzigartigen, individuellen Look zu erzielen. Um diesen Bedürfnissen zu begegnen, bieten die neuen Styling-Tools Flexibilität und Präzision, um genau den Look zu stylen, der gewünscht ist. Dank der technologischen Upgrades liefern sie ein noch schnelleres und gründlicheres Styling-Ergebnis. Gleichzeitig garantieren wir die Langlebigkeit und den Komfort, für die Braun Produkte so geschätzt werden.“

Lieferumfang des Barttrimmers BT7350:

1x Barttrimmer BT7350

1x Fester Kammaufsatz mit 1mm

1x Sensitiv-Kammaufsatz

1x Netzteil-Ladegerät

1x Benutzerhandbuch

1x Kammaufsatz 1-10mm

1x Kammaufsatz 11-20mm

1x Detail-Trimmerkopf

1x Mini-Präzisionsscherkopf

1x Aufbewahrungsbeutel

1x Reinigungsbürste

Unboxing

Ich halte nun also das neue Braun Barttrimmer in meinen Händen und packe das gute Stück einmal aus. Beim Öffnen der Box springen sofort die Bedienungsanleitung, der Trimmer selbst und die zwei Aufsteckaufsätze auf der linken Seite in der Box (Detail-Trimmerkopf und Mini-Präzisionsscherkopf) ins Auge. Wenn man den rechten Teil des Kartons aufmacht, sind dort alle weiteren Bestandteile des Sets “versteckt” (u.a. Aufbewahrungsbeutel und weitere Aufsätze). Hier hätte ich mir gewünscht, dass man auch etwas mehr Ordnung reinbringt. Alles fliegt hier wortwörtlich herum, während für zwei Trimmer auf der linken Seite schöne Steckaussparungen vorhanden sind. Es war bei mir nicht der Fall, aber so könnte es schonmal vorkommen, dass auch der ein oder andere Zacken eines Trimmer-Aufsatzes beim Transportweg bis ins eigene Badezimmer verkeilt und abbricht.

Im folgenden Video könnt ihr mit mir gemeinsam den Trimmer auspacken (ich habe die Schutzfolien und -beutel schon vorab entfernt, damit ihr alles besser erkennen könnt – auf Kommentare habe ich auch verzichtet, damit ihr euch selbst einen unvoreingenommen Eindruck verschaffen könnt).