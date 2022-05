Braun All-in-one Trimmer 7: Multi-Grooming-Kit im Test

Hersteller Braun lies bei uns erst vor Kurzem mit dem Bluetooth Speaker LE02 im Test aufhorchen, doch wenn man im Netz eigentlich nach “Braun Firma” sucht, kommt man schnell zu dem Fachgebiet, auf dem Braun schon seit Jahren dominant vertreten ist: Haarstyling und Haarentfernung. Rasierer oder beispielsweise Epilierer von Braun sind mehr als nur prominent in den Elektronikmärkten und Drogerien vertreten. Wie es so üblich ist, gilt es sich im Bereich der Technik nicht einfach nur auf verdienten Lorbeeren auszuruhen, sondern ständig an der Verbesserung und Weiterentwicklung der Gerät dran zu bleiben. Und so bringt Braun auch immer wieder verbesserte Versionen der hauseigenen Geräte auf den Markt – so auch den Braun All-in-one Trimmer 7, der Ende März den Verkaufsstart in Österreich gefeiert hat. Dies haben wir zum Anlass genommen, das Multi-Grooming-Kit zu testen.

Bevor wir weitermachen, hier auch noch ein Statement, des Designexperten Benjamin Wilson von Braun, worauf es Braun bei den eigenen Produkten ankommt:

Designexperte bei Braun, sagt: „Wir wissen, dass es für Männer – insbesondere aus der Gen Z – absolut wichtig ist, einen einzigartigen, individuellen Look zu erzielen. Um diesen Bedürfnissen zu begegnen, bieten die neuen Styling-Tools Flexibilität und Präzision, um genau den Look zu stylen, der gewünscht ist. Dank der technologischen Upgrades liefern sie ein noch schnelleres und gründlicheres Styling-Ergebnis. Gleichzeitig garantieren wir die Langlebigkeit und den Komfort, für die Braun Produkte so geschätzt werden.“

Lieferumfang des Braun All-in-one Trimmer 7:

2x Bart- und Haartrimmer (3-11mm und 13-21mm)

2x Kurzschnitttrimmer (1 und 2mm)

1x Ohren- und Nasenhaartrimmer

1x Detail-Trimmer

1x Bodygroomer-Aufsatz

1x Sensitiv-Kammaufsatz

1x Gillette Rasierer + 2x Klingen

1x Reinigungsbürste

1x Aufbewahrungsbeutel

1x Netzteil-Ladegerät

1x Ladestation

1x Benutzerhandbuch

Unboxing

Ich halte nun also das neue Multi-Grooming-Kit in meinen Händen und packe das gute Stück einmal aus. Beim Öffnen der Box springen sofort das Kernstück und die drei Aufsteckaufsätze auf der linken Seite in der Box (Body-Grooming, Detail-Trimmer und Nasen- und Ohrenhaartrimmer) ins Auge. Wenn man den rechten Teil des Kartons aufmacht, sind dort alle weiteren Bestandteile des Sets “versteckt” (u.a. Ladestation, Aufbewahrungsbeutel, weitere Aufsätze). Hier hätte ich mir gewünscht, dass man auch etwas mehr Ordnung reinbringt. Alles fliegt hier wortwörtlich herum, während für drei Trimmer auf der linken Seite schöne Steckaussparungen vorhanden sind. Es war bei mir nicht der Fall, aber so könnte es schonmal vorkommen, dass auch der ein oder andere Zacken eines Trimmer-Aufsatzes beim Transportweg bis ins eigene Badezimmer verkeilt und abbricht.

Im folgenden Video könnt ihr mit mir gemeinsam den Trimmer auspacken (ich habe die Schutzfolien und -beutel schon vorab entfernt, damit ihr alles besser erkennen könnt – auf Kommentare habe ich auch verzichtet, damit ihr euch selbst einen unvoreingenommen Eindruck verschaffen könnt).