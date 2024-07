Borderlands: Pandora’s Box nun auch für die Switch erhältlich

2K und Gearbox Software veröffentlichten mit der Borderlands: Pandora’s Box, eine all-in-one Kollektion mit allen sechs beliebten Grundspielen und allen Add-ons in einem riesigen Paket. Dieses nur digital erhältliche Angebot ist ab jetzt zu einem besonderen Einführungspreis von 37,50€ auf der Nintendo Switch erhältlich. Die Version führt das ikonische Franchise zusammen und enthält: Borderlands, Borderlands 2, Borderlands: The Pre-Sequel, Tales from the Borderlands, Borderlands 3 (hier geht’s zu unserem Test) und New Tales from the Borderlands.

Fans können so das Franchise erleben, welches das Looter-Shooter Genre maßgeblich geprägt hat. Spieler:innen können sich auf übertriebene Feuergefechte, ein absurd großes Arsenal und aufregende, interplanetarische Abenteuer freuen, die perfekt für Solo- und Koop-Spiel geeignet sind. Es ist die perfekte Gelegenheit für Fans des Franchise und alle, die es noch werden wollen, diese legendäre Serie auf der Switch zu erleben.